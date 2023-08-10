هل التأخر عن سداد الأقساط يقضي برفض قبول الطلب؟

ألزم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مقدم الطلب بضرورة الالتزام بسداد الأقساط المستحقة تجنبا لرفض طلبه بتقنين الوضع.

وتضمن مشروع القانون الذي تم إرجاء مناقشته في الجلسات العامة بدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الحالات التي يتم فيها رفض الطلب وبينها عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة خلال مدة معينة.

حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

وتنص المادة (14) من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

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انتهاء موعد التظلم

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

عدم سداد كامل مقابل التصالح في مخالفات البناء

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

إحداث تغيير في الوحدة أو العقار محل التصالح

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.