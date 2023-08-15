بدء اجتماع وزيرى خارجية مصر والسعودية لتبادل الرؤى حول مختلف القضايا بالمنطقة (صور)

بدأ لقاء سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية ونظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير اليوم.

لقاء مصرى سعودى

وبحث الوزيران سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق وتبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.

اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا

جدير بالذكر أن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قال إن وزير الخارجية سامح شكري عقد اجتماعًا مع شقيقيه وزيري خارجية الأردن "أيمن الصفدي" والعراق "فؤاد حسين" اليوم الثلاثاء ١٥ أغسطس الجارى بمقر وزارة الخارجية، فى إطار آلية التعاون الثلاثى التي تجمع الدول الثلاث.

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الآلية الثلاثية - التى جاء اجتماعها على هامش استضافة القاهرة لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا- تشكل منصة هامة على صعيد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادى بين الدول الثلاث فى المجالات المختلفة، وكذا التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حفاظًا على وحدة الصف العربي وصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة. وقد مثل الاجتماع فرصة سانحة لمتابعة المشروعات التعاون والتكامل الإستراتيجي بين الدول الثلاث.

الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة

وكشف السفير أبو زيد، أن وزراء خارجية الدول الثلاثة اتفقوا على عقد اجتماع متابعة على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر القادم، وذلك للوقوف بدقة على الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشتركة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسر تنفيذها علي أرض الواقع.

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