محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار العمل داخل المواقع المختلفة، في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال جولة تفقدية لمواقع العمل بقرى دهتورة وسندبسط بمركز زفتى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة" للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بقرى الريف المصري.

وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة مجمع الخدمات الحكومية بقرية بسندبسط، إلى جانب تفقد مشروعات المجمع الزراعي البيطري، مركز طب الأسرة وحدة الحماية المدنية.

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واختتمت الجولة بقرية دهتورة حيث تفقد مركز الشباب، وحدة طب الأسرة، الوحدة الاجتماعية.

وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة تلافي كافة الملاحظات وتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من تسليم كافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حفل تكريم هيئات ومؤسسات المجتمع المدني المشاركين في حفل الزفاف الجماعي لعدد ٣٠٠ شاب وفتاة.

جاء ذلك بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، اللواء أركان حرب وليد حمودة قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.

وخلال الحفل أثنى الجميع على الدور البارز الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم الفئات الأولى بالرعاية كما تم تكريم عدد من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في حفل الزفاف الجماعي وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

وتضمنت الفعاليات تبادل المحافظ وقائد المنطقة الشمالية العسكرية وقائد القوات البحرية الدروع التذكارية.

ومن جانبهم أعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم للمجتمع المدني والمساهمة في تخفيف العبء عن الشباب المقبل على الزواج.

والجدير بالذكر أن المنطقة الشمالية العسكرية قامت الشهر الماضي بتنظيم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظات التي تقع بنطاق المسؤولية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.