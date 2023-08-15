اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يكشف دور المجتمع المدني في دفع عجلة الإنتاج
أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أهمية تعاون كل ممثلى المجتمع المدنى فى مصر لدفع عجلة الإنتاج المحلي والتواصل الفعال مع الحكومة وسرعة تقديم أهم المقترحات والمبادرات التي تساهم فى استقرار السياسات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.
وقال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة، إن تبادل المعلومات والإحصائيات بين ممثلى المجتمع المدنى بالقطاعات المختلفة خاصة التجارية والصناعية يرفع من كفاءة الأسواق المحلية ويساعد على اتخاذ القرارات الحكومية والاستثمارية الصحيحة.
دعم العمل الأهلي والمدني التنموى فى مصر
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم العمل الأهلي والمدني التنموي فى مصر يساعد على مضاعفة الجهود المجتمعية لاحتواء طبيعة التحديات الراهنة وتجاوز تداعيات المرحلة الراهنة والتوسيع من التمكين الاقتصادي.
وأشاد السقطى بانتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية مؤكدا أن تلك الانتخابات أسفرت عن اختيار ممثلين ذو شعبية كبيرة فى المجال الاقتصادي.
مزيد من التعاون مع غرفة القاهرة التجارية
وأكد تطلع اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمزيد من التعاون مع غرفة القاهرة التجارية لبذل مزيد من الجهود فى سبيل دعم صغار المستثمرين والمستثمرين الجدد فى السوق ودعم الاقتصاد المحلي.
ووجه الاتحاد التهنئة إلى كل من أيمن العشرى رئيس الغرفة الجديد وشريف يحيى وسيد النواوى كنائبين أول وثانى واللواء صلاح العبد كأمين للصندوق وأشرف خضر كمساعد له وأشرف الشيمى سكرتير عام الغرفة الجديد وعماد قناوي ممثل الغرفة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
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