الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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سياسة

نقيب المحامين يوافق على زيادة قيمة مساهمة صندوق التكافل للمشتركين

عبد الحليم علام،
عبد الحليم علام، نقيب المحامين، فيتو

وافق  عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب على زيادة قيمة مساهمة صندوق التكافل للمشتركين فيه، وذلك بعد الدراسة الاكتوارية، والتي أفادت بالآتي:

مساهمة الصندوق في حالة الوفاة

- زيادة قيمة مساهمة الصندوق في حالة الوفاة والعجز إلى 30000 خلال الثلاث سنوات الأولى من الاشتراك بالصندوق بدلًا من 10000 في اللائحة القديمة.

- بداية من السنة الرابعة يتم الصرف بحد أدنى 40000 جنيه، وأقصى 70000 جنيه حسب مدة اشتراك كل عضو، بدلًا من 30000 في اللائحة القديمة.

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- زيادة ميزة بلوغ سن المعاش عن كل سنة اشتراك إلى 1700 جنيه بدلًا من 1500 جنيه.

- الاشتراك للأعضاء حتى سن 32 عام، غير ملزم بسداد أي رسم عضوية، على أن تطبق الرسوم بداية من سن 33 عام طبقًا للجدول المرفق.

صندوق التكافل بنقابة المحامين 

وكان  عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، كلف  محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامة، بمهمة الإشراف على صندوق التكافل، وإعداد تقرير  لزيادة قيمة مساهمة الصندوق للأعضاء المشتركين.

جدير بالذكر أن صندوق التكافل يهدف إلى تحقيق التضامن والتكافل والتلاحم بين المحامين لمواجهة الأعباء التي تتزايد ببلوغ سنا يتقاعد فيها عن العمل والكسب أو بوفاته وفقدان الأسرة لعائلها.

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صندوق تكافل نقابة المحامين المحامين 14 نقابة للمحامين

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