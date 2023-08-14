تكافل المحامين تناشد بسرعة سداد الاشتراكات المتأخرة قبل 31 ديسمبر

أهابت إدارة التكافل الاجتماعي بالنقابة العامة للمحامين بالمحامين الواردة أسمائهم بالكشوف المرفقة بسرعة التوجه للإدارة لسداد الاشتراكات المتأخرة من عام 2019 وحتى 2023 قبل 31 ديسمبر المقبل، وذلك تجنبًا للفصل النهائي من الصندوق، وفقًا للائحة.

مخاطبة المحامين

كما أعلنت الإدارة عن إرسالها خطابات بعلم الوصول للمحامين، الواردة أسماؤهم بالكشوف الآتية للتنبيه بسداد الاشتراكات المتأخرة.



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