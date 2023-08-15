الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

نجما بيراميدز على أعتاب المقاولون العرب

المقاولون، فيتو
المقاولون، فيتو

الدوري المصري، اقترب نادي المقاولون العرب، من ضم ثنائي بيراميدز أحمد فوزي، وعماد ميهوب، على سبيل الإعارة، استعدادا للموسم الجديد.

وتوصل مسئولو نادي المقاولون العرب إلى اتفاق مع إدارة نادي بيراميدز في إطار العلاقة الطيبة بين الناديين لتجديد إعارة أحمد فوزي، والحصول على خدمات عماد ميهوب لاعب بيراميدز والذي كان معارا لنادي إنبي.

جدير بالذكر أن نجمي بيراميدز أحمد فوزي وأحمد عاطف قطة لاعبي بيراميدز والمعارين لنادي المقاولون الموسم الماضي ظهرا بمستوى مميز تحت قيادة الكابتن شوقي غريب علاوة على تواجدهما في صفوف المنتخب الأولمبي الذي تأهل لأولمبياد باريس 2024.

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وانضم أحمد عاطف قطة خلال الميركاتو الحالي إلى نادي زد على سبيل الإعارة من نادي بيراميدز بعدما قدم موسما مميزا مع ذئاب الجبل بقيادة الكابتن شوقي غريب وساهم في تأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024.

وعلى صعيد متصل قاد الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، ذئاب الجبل رسميا في عدد 39 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز منذ توليه المسئولية أغسطس 2022.

وقاد شوقي غريب المقاولون فعليا في 5 مباريات في نهاية الموسم قبل الماضي 2021-2022 ونجح في الإبقاء على المقاولون في الدوري المصري بعدما حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

مشوار المقاولون مع شوقي غريب في الدوري المصري 

وبصفة عامة قاد شوقي غريب المقاولون في عدد 39 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 18 مباراة وخسر 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 43 هدفا ودخل مرماهم 34 هدفا. 

مباريات المقاولون في الدوري مع شوقي غريب موسم 2021-2022

1- المقاولون ضد الجونة 0-0 "الجولة الـ 30

2- مصر المقاصة ضد المقاولون 0-3

3- المقاولون ضد فاركو 2-0

4- الاتحاد السكندري ضد المقاولون 0-1

5- المقاولون ضد المصري 2-1


مشوار المقاولون العرب في الدوري المصري 2022-2023

وخاض المقاولون 34 مباراة في الدوري المصري حقق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 17 مباراة وخسر 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 35 هدفا ودخل مرماهم 33 هدفا، وجمع ذئاب الجبل 44 نقطة لينهي مشواره بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023.

 

مباريات المقاولون موسم 2022-2023 في الدوري المصري

1- المقاولون ضد غزل المحلة  1-1

2- فيوتشر ضد المقاولون 0-0

3- المقاولون ضد فاركو 0-0

4- المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا 2-1

5- بيراميدز ضد المقاولون 2-0

6- سموحة ضد المقاولون 0-0

7- المقاولون ضد إنبي 3-2

8- المصري ضد المقاولون 2-2

9- المقاولون ضد الزمالك 0-0

10- البنك الأهلي ضد المقاولون 2-1

11- المقاولون ضد حرس الحدود 3-2

12- طلائع الجيش ضد المقاولون 1-2

13- الاسماعيلي ضد المقاولون 1-3

14- المقاولون ضد أسوان 1-0

15- الداخلية ضد المقاولون 1-2

16- المقاولون ضد الاتحاد السكندري 0-0

17- الاهلي ضد المقاولون 2-1

18- غزل المحلة ضد المقاولون 0-3

19- المقاولون ضد فيوتشر 0-0

20- فاركو ضد المقاولون 2-1

21- المقاولون ضد سموحة 0-1

22- سيراميكا ضد المقاولون 0-0

23-المقاولون ضد بيراميدز 0-0

24- إنبي ضد المقاولون 2-1

25- المقاولون ضد المصري 0-0

26- الزمالك ضد المقاولون 2-2

27- المقاولون ضد البنك الأهلي 1-1

28- حرس الحدود ضد المقاولون 0-2

29- المقاولون ضد طلائع الجيش 0-0

30- المقاولون ضد الاسماعيلي 2-2

31- أسوان ضد المقاولون 1-1

32- المقاولون ضد الداخلية 0-1

33- الاتحاد السكندري ضد المقاولون 0-0

34- المقاولون ضد الأهلي 1-4

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نادي المقاولون العرب بيراميدز المقاولون الدوري المصري احمد فوزى

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