رسميا، المصري البورسعيدي يضم يوسف الجوهري لاعب المقاولون

الدوري المصري، أتم نادي المصري البورسعيدي، تعاقده مع يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب رسميا بعد موافقة الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي.

وجاء انضمام يوسف الجوهري إلى النادي المصري البورسعيدي، نظرا لرغبة علي ماهر المدير الفني للنادي المصري للاستعانه باللاعب يوسف الجوهري لاعبا المقاولون والمنتخب الأوليمبي السابق.

المقاولون يعلن احتراف عمر فايد

وأعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح موافقته على انتقال لاعبه عمر فايد إلى نادي فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وتمنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي التوفيق لعمر فايد مؤكدا أنه من العناصر الواعدة في الكرة المصرية وسيكون إضافة لفريقه الجديد وللمنتخبات الوطنية وموجها الشكر للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على دعمه وعمله منذ اليوم الأول في النادي على تصور واستراتيجية تصدير المواهب والاعتماد على الشباب الواعدين وكان من ضمن سياسته الاعتماد على عمر فايد ومجموعة من الشباب دعمت المنتخبات الوطنية المصرية في كل الفئات.

وأوضح المهندس محمد عادل فتحي أن عمر فايد كان بمثابة المشروع لنادي المقاولون العرب لتكرار التجارب المشرفة في الملاعب الأوروبية على غرار النجم محمد صلاح والنجم محمد النني وفي إطار استراتيجية النادي الواضحة بتصدير المواهب للملاعب الأوروبية.

وقال فتحي إنه من البداية وقبل تلقي أي عروض كان واضحا بأن عمر فايد سينتقل من المقاولون العرب إلى أوروبا مباشرة وعمل على هذا الهدف حتى تلقى النادي عرض فناربخشة التركي والذي يعد من أعرق الفرق التركية والأوروبية.

ووجه فتحي التحية مجددا للكابتن شوقي غريب على ترحيبه منذ اللحظة الأولى ودعمه لخطوة احتراف اللاعب ليكون بمثابة ذخيرة قوية للكرة المصرية.

يذكر أن صاحب الـ 20 عامًا تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبيًا ليكون على غرار محمد صلاح.

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.