حالات يحق فيها للمسؤول الحكومي شراء أسهم بشركات تجارية

يمنع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 106 لسنة 2013، أي مسؤول حكومي من شراء أسهم أو حصص في أي شركات تجارية.

حظر تضارب المصالح

وتمثل هذه القاعدة العامة، إعمالًا لمبدأ حظر تضارب المصالح، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي حددها القانون.



منع المسؤول الحكومي من شراء أي أسهم بالشركات

وتنص المادة 9 من القانون على: لا يجوز للمسئول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبة أو وظيفته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:

( أ ) المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع يساهم فيه قبل تولى المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام.

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ضوابط شراء المسؤول الحكومي في الشركات التجارية

وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في المادة (12) من هذا القانون.

فيما تنص المادة (12) من القانون على: مع عدم الإخلال بالنصوص التى تحظر أو تنظم تعاملات المسؤولين الحكوميين بشأن الأموال والأصول المملوكة للدولة، يكون كل تعامل للمسؤول الحكومي مع أشخاص القطاع الخاص بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الانتفاع أو التصرف على أي نحو مقابل السعر العادل.

الحفاظ على السعر العادل عند شراء المسؤول الحكومي

ويكون التعامل مقابل سعر عادل في تطبيق أحكام هذا القانون متى كان وفقًا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة المسؤول الحكومي بائعًا كان أو مشتريًا أو بأي صفة أخرى، ودون الحصول على أي مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.

فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعيَّن على المسؤول الحكومي أن يطلب من لجنة الوقاية من الفساد أن تعين خبيرًا ماليًّا مستقلًّا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقًا للإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء.

