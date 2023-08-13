الأحد 13 أغسطس 2023
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سياسة

تعرف على المخاطبين بقانون حظر تعارض مصالح المسئولين

المخاطبون بقانون
المخاطبون بقانون تعارض المصالح، فيتو

قانون تعارض المصالح، حدد قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، من ينطبق عليه القانون والخاضعين لأحكامه.

 

ورد ذلك في نص المادة 1 من القانون الذي مر على صدوره 10 سنوات: يخضع لأحكام هذا القانون كل من:

( أ ) رئيس الجمهورية.

(ب) رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

(جـ) المحافظين وسكرتيرى عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية.

(د) رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة.

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(هـ) نواب ومساعدو الأشخاص شاغلو المناصب والوظائف المشار إليهم فى البنود السابقة، ومن يفوضونهم فى بعض اختصاصاتهم.

من هم المخاطبين بقانون تعارض المصالح

وعرفت المادة 2 من القانون أيضا المخاطبين بالقانون، حيث نصت على: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة، قرين كل منها:

1 – المسئول الحكومى: كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

2 – الشخص المرتبط: كل شخص تربطه بالمسئول الحكومى صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، والشركات التى يساهمون فيها أو يديرونها.

تعريف تعارض المصالح في القانون

3 – تعارض المصالح: كل حالة يكون للمسئول الحكومى أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضًا مطلقًا أو نسبيًا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكون سببًا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط.

4 – التعارض المطلق: كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة العامة.

5 – التعارض النسبى: كل حالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة.

حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة

وتضمن القانون رقم 106 لسنة 2014، بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة وحماية الوظيفة العامة من الفساد عدة أحكام ذات أهمية حاسمة في تحديد تعارض المصالح بين الموظفين العموميين والتخفيف من حدته.

قانون حظر تعارض المصالح 

وجاءت الأحكام الخاصة بقانون تعارض المصالح على النحو التالي:

1- حظر الانخراط في أنشطة تدر فوائد شخصية على الموظفين.

2- الالتزام بالكشف عن أي مصالح أو حيازات مالية قد تؤثر في اتخاذ القرارات.

3- إنشاء لجنة متخصصة مكلفة بالنظر في قضايا تعارض المصالح وتسويتها.

4- العقوبات على عدم الامتثال، بما في ذلك الغرامات وإمكانية الفصل من الوظيفة العامة.

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5- حماية المبلغين عن المخالفات الذين يبلغون عن تعارض المصالح بحسن نية.

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