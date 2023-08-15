وزيرة الثقافة تثمن اهتمام الأزهر بالفنون: دليل على الانفتاح والوسطية
ثمنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني اهتمام الأزهر الشريف بالفنون والآداب، معتبرة ذلك دليلا قويا على وسطيته وانفتاحه على الجميع.
كانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، افتتحوا معرض مسابقة مواهب وقدرات للموسم الثالث والتي ينظمها الأزهر تحت شعار "إبداع وتميز".
وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن اهتمام الأزهر بالفنون وتنمية مواهب الطلاب أكبر دليل على انفتاح الأزهر ووسطيته، وهذا سر بقائه لأكثر من ألف عام، مشيدة بمواهب الطلاب المتميزة، مؤكدة أن الأزهر له دور كبير في تنمية هذه المواهب مما يدعو للفخر والاعتزاز.
وأشادت نيفين الكيلاني بمستوى المواهب المشاركة في المعرض والمستوى الاحترافي للفنانين المشاركين بالمسابقة.
وأكد وكيل الأزهر أن الاهتمام بمواهب وقدرات الطلاب يدفعهم إلى التميز ويظهر مواهبهم وينمي قدراتهم، كما يغرس في نفوسهم قيم جديدة مثل التنافس والتعاون مع بعضهم، مؤكدا أن الأزهر يولي الطلاب اهتماما كبيرا لأنه يعتبرهم سفراء له في بلادهم، لذا يحرص على إعدادهم إعدادا كاملا في كل المجالات حتى يكونوا نواة متميزة لأمتهم ولأوطانهم.
معرض مسابقة مواهب وقدرات الـ3
وضم معرض معرض مسابقة مواهب وقدرات لوحات فنية متميزة ومشغولات للطلاب الفائزين والمتقدمين في مسابقة الخط العربي بأنواعه والرسم والزخرفة والأشكال الفنية.
وتهدف مسابقة «مواهب وقدرات»، إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب دعما للابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.
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