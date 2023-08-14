تقارير تكشف حقيقة عودة راموس لريال مدريد

ريال مدريد، كشفت مصادر في نادي ريال مدريد الإسباني، حقيقة عودة الإسباني المخضرم سيرجيو راموس إلى الفريق الملكي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط سيرجيو راموس، بالعودة إلى النادي الملكي، لتعويض غياب البرازيلي إيدير ميليتاو الذي تعرض لإصابة قوية.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": "نفت مصادر من ريال مدريد الشائعات المنتشرة، بشأن عودة سيرجيو راموس إلى النادي".

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وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة نجم جديد بالرباط الصليبي، وذلك بعد ساعات قليلة من الفوز الثمين الذي حققه على حساب أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى لـ الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني، أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، خضوع أحد لاعبيه البارزين لجراحة بالمنظار في الركبة.

وقال الميرنجي، في بيان طبي على الموقع الرسمي: "خضع لاعبنا أردا جولر لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى اليوم تحت إشراف الخدمات الطبية في النادي".

وأضاف بيان ريال مدريد: "سيبدأ جولر عملية التعافي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتعاقد الميرنجي مع جولر (18 عاما)، هذا الصيف، قادما من فنربخشة التركي، لمدة 6 مواسم.

وأعلن ريال مدريد مطلع أغسطس الحالي، إصابة جولر في غضروف الركبة اليمنى.

يذكر أن الفريق الملكي وبرشلونة تنافسا على صفقة جولر هذا الصيف قبل أن يختار اللاعب التركي التوقيع مع ريال مدريد.

وتعاقد ريال مدريد مع جولر، هذا الصيف، قادمًا من فنربخشة التركي، لمدة 6 مواسم، بعدما كان اللاعب قريبا جدا من البارسا.

وأعلن ريال مدريد مطلع أغسطس الحالي، إصابة جولر (18 عامًا) في غضروف الركبة اليمنى، واستبعاده من جولة الفريق في الولايات المتحدة وعودته إلى مدريد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإصابة التي تعرض لها جولر جعلت النادي الملكي يتابعه بقلق كبير، الأمر الذي دفع اللاعب نفسه للعمل دون توقف لكن بحذر واضح.

وأضافت الصحيفة: "بالنظر إلى أنه تم اتخاذ قرار بتجنب الخضوع لعملية جراحية، فإن ذلك يعني البطء في عودة اللاعب الشاب، حيث سيتم اتخاذ قرار رجوعه إلى التدريبات بحذر شديد".

وأشار التقرير، إلى أنه حتى الآن لا يوجد تاريخ محدد لعودة جولر، حيث يعتمد الأمر على مشاعره ورأي الفريق الطبي، وبالتالي سيتوجب على جماهير الميرنجي الصبر حتى ترى الشاب التركي على أرض الملعب.

مدة غياب أردا جولر عن ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد بالفعل تعرض اللاعب لإصابة في الركبة لكن دون الكشف عن تفاصيل مدة غيابه.

وحسب صحيفة آس الإسبانية، سيغيب أردا جولر عن ريال مدريد لمدة شهرين

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