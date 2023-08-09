راموس بديل حجازي باتحاد جدة

الدوري السعودي، كشف الإيطالي "رودي جاليتي" خبير سوق الانتقالات، أن نادي اتحاد جدة قد اقترب من لاعب آخر وهو الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، الذي رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلين عن نادي الاتحاد بقلب الدفاع الإسباني قريبًا، من أجل المضي قدمًا في المحادثات التي بدأت في يونيو الماضي 2023.

وانضم راموس لسان جيرمان قادما من ريال مدريد في عام 2021، ولكن بعد نجاحه الكبير مع الريال لم يكن راموس قادرا على قيادة الفريق الفرنسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأول في تاريخه.

Advertisements

ويطمح نادي الاتحاد إلى التوقيع مع مدافع سوبر قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023/2024، بسبب تعرض الدولي المصري أحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وذكرت عدة تقارير بأن نادي الاتحاد ينافس مانشستر يونايتد على التعاقد مع المدافع الفرنسي جان كلير توديبو (23 عامًا) من نادي نيس، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان راموس قد انضم إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف عام 2005، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني أربع مرات وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للأندية أربع مرات.

وتعاقد نادي الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما من ريال مدريد ونجولو كانتي من تشيلسي، والبرازيلي فابينيو من ليفربول، والجناح البرتغالي جوتا من سلتيك، بجانب سلطان الفرحان من الرائد وصالح العمري من أبها.

فيما رد رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم ليفربول، على أنباء انتقال النجم المصري إلى اتحاد جدة السعودي هذا الصيف، وتلقيه عرضا بقيمة تصل إلى مليار دولار من أجل الرحيل عن الريدز.

وكشفت تقارير سعودية، أن اتحاد جدة رصد مليار دولار من أجل ضم محمد صلاح من ليفربول.

رد حاسم من وكيل محمد صلاح على رحيله للسعودية

وكتبت صفحة تابعة لليفرول على تويتر "صلاح منفتح بنسبة 100% على الانتقال للسعودية في المستقبل، لكنه يريد الانتظار ورؤية المشروع قبل حسم قراره في العام المقبل".

وتابعت: "محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول، والباب مغلق هذا الصيف".

وعلق رامي عباس على هذه التغريدة، قائلا "لم أناقش أنا أو صلاح هذا الأمر مع أي شخص".

يذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 2025، ويستعد لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أيام رفقة الريدز.

ويستعد محمد صلاح مع ليفربول لانطلاق الموسم الكروي الجديد يوم الجمعة المقبل بشكل رسمي.

وكانت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الثلاثاء، اهتمت بمستقبل النجم المصري محمد صلاح رفقة ليفربول، ومستقبل هاري كين أيضًا مع توتنهام هوتسبير.

كما سلطت الضوء على تأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي مونديال السيدات عقب التغلب على نيجيريا أمس بركلات الترجيح.

عناوين الصحف الإنجليزية

وعنونت صحيفة "مترو": "إنجلترا تنجو من الأمسية السيئة.. كيلي تشيد بالفريق الخاص بعدما وضع الفوز بركلات الترجيح سيدات إنجلترا في دور الثمانية".

وفي الجانب كتبت: "السبيرز يرفض آخر عرض لبايرن من أجل كين".

أما صحيفة "ميرور" فعنونت: "احتفظ بأموالك.. صلاح غير مهتم بالانتقال للسعودية"، فى إشارة منها إلى موقف النجم المصري محمد صلاح، من الانتقال للدوري السعودي.

وفي الأعلى كتبت: "عرض ثنائي من المطارق بقيمة 60 مليون إسترليني"، في إشارة إلى رغبة وست هام في ضم ثنائي مانشستر يونايتد سكوت ماكتوميناي وهاري ماجواير.

وفي الجانب كتبت: "قنبلة موقوتة"، في إشارة إلى هجوم رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، على التعديل الجديد في احتساب الوقت بدل الضائع بالبريميرليج.

كما عنونت صحيفة "ديلي ستار": "قنبلة موقوتة.. فاران يهاجم خطر المباريات الأطول".

وفي الأعلى كتبت: "لاورين تواجه نهاية العالم"، في إشارة إلى طرد لاورين جيمس أمام نيجيريا في مونديال السيدات.

وفي الجانب كتبت: "60 مليون إسترليني من أجل ماجواير وسكوت".

وكتبت أيضًا: "مطاردة البايرن مزعجة"، في إشارة إلى رغبة العملاق البافاري في ضم كين.

بدورها عنونت صحيفة "التايمز": "إنجلترا تخشى نهاية العالم لجيمس".

وفي الجانب كتبت: "غضب اللاعبين من المباريات الأطول".

من جانبها، عنونت صحيفة "ديلي تلجراف": "لحظة من الجنون.. لكن إنجلترا تنجو من البطاقة الحمراء لجيمس وتصل لربع النهائي".

وكتبت أيضًا: "كين مستعد للبقاء مع السبيرز بعد رفض عرض البايرن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



