ثقافة الإسماعيلية تنظم ندوات حول التنمر وأثره على الأسرة والمجتمع (صور)

شهدت المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

جانب من الفعاليات، فيتو

محاضرة بمكتبة أبو صوير

حيث نظمت مكتبة أبو صوير الثقافية محاضرة بعنوان (حضارة مصر القديمة وضفاف النيل) ضمن نشاط الثقافة العامة بالموقع، وحاضر فيها (أحمد حليم) مدير الوعي الأثري بمنطقة آثار الاسماعيلية، وذلك بالإدارة الزراعية بأبو صوير.

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وتحدث المحاضر في بعض النقاط أهمها الحضارة المصرية القديمة أقدم حضارات الدنيا، الآثار المصرية القديمة تمثل ثلث آثار العالم القديم، كيفية الحفاظ على الآثار وضرورة تنظيم رحلات عمالية ومدرسية لزيارة الأماكن الآثرية، كلنا نعتبر سفراء للحديث عن الحضارة المصرية ويجب أن نقدم صورة جيدة عن بلادنا لضيوفنا من السائحين، المخاطر التي تنجم عن الحفر والتنقيب غير الشرعي وغير القانوني عن الآثار، العقوبات القانونية المغلظة التي تواجه تهريب الآثار.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

التنمر في الأسرة والمدرسة

كما نظمت مكتبة القصاصين الثقافية محاضرة بعنوانالتنمر فى الأسرة والمدرسة والمجتمع وكيفية التعامل معه ضمن نشاط مكتبة القصاصين القى المحاضرة محمد إبراهيم وذلك بالإدارة الصحية بالقصاصين تحت إشراف هند محمد مديرة الموقع.

جانب من الفعاليات، فيتو

بيت ثقافة الطفل القنطرة شرق

وأقام بيت ثقافة القنطرة شرق ورشة حكي بعنوان عروس النيل بين الحقيقة والأسطورة..تم من خلالها مناقشة أهمية النيل لمصر ومكانته لدى المصريين والحديث عن حكاية عروس النيل كما جاءت في التراث الشعبي.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

بالإضافة إلى محاضرة بعنوان أهمية الوعى السياسى والثقافى وتفعيل طاقات الشباب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للشباب تلا المحاضرة عرض فنى لفرقة الإنشاد الديني وذلك ضمن نشاط بيت ثقافة التل الكبير إشراف أميرة الجاويش مديرة الموقع.