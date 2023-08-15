ارتفاع البطالة في بريطانيا إلى 4.2% خلال الربع الثاني من 2023

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.2% في الربع الثاني من العام 2023، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021 وأعلى من توقعات السوق والمستوى السابق عند 4%.

ارتفاع البطالة في بريطانيا

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا من أعداد العاطلين عن العمل لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وتراجع معدل الأشخاص غير الناشطين في الاقتصاد بـ 0.1 نقطة مئوية في الربع إلى 20.9%، مدفوعًا إلى حد كبير بالأشخاص غير النشطين لأنهم يعتنون بالعائلة أو المنزل، بينما أولئك غير النشطين بسبب المرض ارتفع إلى مستوى قياسي.

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معدل البطالة في بريطانيا، فيتو

انخفاض معدل التوظيف

وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التوظيف 0.1 نقطة مئوية إلى 75.7%، مدفوعًا بالموظفين بدوام كامل والعاملين لحسابهم الخاص.

ويظهر تقدير الموظفين المرتبطين لشهر يوليو 2023 زيادة شهرية بـ 97 ألف إلى 30.2 مليون موظف.

اضرابات الأطباء في بريطانيا

وفي سياق آخر، واجهت المملكة المتحدة، الشهر الماضي، إضرابات جديدة أثرت على كل من المستشفيات، حيث توقف آلاف الأطباء المتخصصين عن العمل لأول مرة منذ عشر سنوات، ومحطات القطارات التي يضرب عن العمل سائقوها مجددا.

والبلد الذي يواجه أزمة خطيرة في كلفة المعيشة يشهد منذ أشهر إضرابات في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والبريد.

ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب لمواجهة تضخم يتراجع لكنه لا يزال الأعلى بين دول مجموعة السبع بنسبة 7.9 بالمئة في يونيو.

وبعد الممرضات وطواقم الإسعاف و"الأطباء المبتدئين"، جاء دور "الاستشاريين"، أي الأطباء الأكثر خبرة، للتوقف عن العمل في المستشفيات الإنجليزية.

ويواجه نظام "خدمات الصحة الوطنية" (إن إتش إس) ضغوطا كبرى، فبعد سنوات من التقشف ووباء كوفيد-19، أصبح الحصول على الرعاية اكثر تعيقدا.

ووفقا لتحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، يتعين على الأطفال الانتظار لمدة تصل إلى 18 شهرا لتلقي علاج للأسنان يتطلب التخدير بما في ذلك اقتلاع الأسنان.

وأدّى إضراب "الأطباء المبتدئين" الذي استمر خمسة أيام، إلى تأجيل أكثر من 100 ألف موعد، وحذر نظام التأمين الصحي "إن اتش اس" من أن إضراب الأطباء المتخصصين قد يتسبب في مزيد من الاضطرابات.

وفي ثمانية أشهر من الإضرابات تأثر أكثر من 600 ألف موعد طبي، وفقا لرئيس الخدمات الطبية في ان اتش اس ستيفن بويس.

وقال بويس "تزداد صعوبة إعادة الخدمات إلى مسارها بعد كل إضراب"، واقترحت الحكومة زيادة بنسبة 6 بالمائة لهذا العام على رواتب الأطباء المتخصصين.

لكن وفقا لاتحاد نقابة الأطباء البريطانية (BMA) فإن هذا الاقتراح يتوافق مع خفض الرواتب بالقيمة الحقيقية.

وقال وزير الصحة ستيف باركلي في بيان "بابي مفتوح دائما لمناقشة القضايا غير المتعلقة بالأجور وهذا الاقتراح نهائي ولذلك أدعو اتحاد نقابة الأطباء البريطانية لإنهاء إضراباتها على الفور".

في 13 يوليو الماضي، حض رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك نقابات القطاع العام على إنهاء الإضرابات وقبول عرض الحكومة النهائي لرفع الأجور بنسبة تراوح بين 5 بالمئة و7 بالمئة وفقا للقطاعات.

وبذلك أعلن المعلمون تعليق تحركهم بعد عرض بزيادة رواتبهم بنسبة 6,5%.

بدورهم ينفّذ سائقو القطارات من نقابة RMT، الذين صعّدوا من تحركاتهم الاحتجاجية طوال عام، إضرابًا عن العمل مع بدء العطلات المدرسية.

وحذرت خدمات السكك الحديد من أن الخدمة ستكون يوم الخميس وفي 22 يوليو و29 منه، "محدودة أو معدومة عبر جزء كبير من الشبكة".