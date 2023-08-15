إخماد حريق بجوار مبنى الضرائب العقارية فى العياط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق بجوار مبنى الضرائب العقارية بمدينة العياط دون وقوع خسائر بشرية.

الضرائب العقارية فى العياط

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق شقة سكنية فى دائرة مركز شرطة العياط وعلى الفور تم الدفع ب3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وحاصرة قوات الإطفاء النيران ومنعت خطر الامتداد إلى مبنى الضرائب العقارية دون وقوع خسائر بشرية.

حريق شقة فى حدائق الأهرام

كما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق فى شقة بمنطقة حدائق الأهرام وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.





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