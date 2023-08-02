مصرع طالبة سقطت من سيارة زفة عروس بالدقهلية
لقيت طالبة مصرعها متأثرة بإصابتها التي لحقت بها وذلك مشاركتها في حفل زفاف واعتلائها شباك السيارة وسقوطها منه خلال زفة العروسين بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية وتم ايداع جثمانها بثلاجة مستشفى الطوارئ الجامعي.
وكان اللواء مروان حبيب،مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول فتاة "مجهولة الهوية" جثة هامدة "إدعاء حادث".
على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص تبين أن المتوفاة طالبة تدعى "روميساء. م. ا"، 15 عامًا، طالبة في الصف الأول الثانوي، ولقيت مصرعها خلال مشاركته في زفة سيارات بحفل زفاف شقيقة إحدى صديقاتها.
وتبين أن المتوفاة كانت تستقل إحدى السيارات وتعتلي شباك السيارة وخلال سيرها على طريق (طلخا - شربين) أمام أكاديمية الدلتا ونتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق سقطت من السيارة وارتطمت بحاجز خرساني تسبب في وفاتها.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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