إصابة 10 عمال فى حادث انقلاب سيارة بطريق المنصورية

أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق المنصورية وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال بطريق المنصورية بدائرة قسم منشأة القناطر.

وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة من السائق وراء انقلابها ونقل 10 مصابين إلى مستشفى أوسيم المركزى لتلقى العلاج اللازم وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة



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وعلى جانب آخر، أصيب 13 شخصًا في حادث تصادم بين سيارتين بطريق مطار الغردقة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

حادث تصادم بطريق مطار الغردقة

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطار الغردقة بنطاق محافظة البحر الأحمر وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من الفحص الأولى بأن حادث التصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي ونقل 13 مصابًا إلى مستشفى الغردقة العام فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.