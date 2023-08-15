الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

رفضت الزواج منه فطعنها في شرفها.. حيثيات حكم حبس أحمد فلوكس عامين بتهمة السب والقذف

احمد فلوكس، فيتو
احمد فلوكس، فيتو

كشفت حيثيات الحكم بحبس الفنان أحمد فلوكس عامين وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية، تفاصيل الاتهامات الموجهة له.

الاتهامات الموجهة للفنان أحمد فلوكس بالسب والقذف

وكشفت التحقيقات في الحكم الذي حصلت فيتو على نسخة منه: أن المتهم أحمد فلوكس في يوم ٥ يوليو عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قذف المجني عليها ياسمين إبراهيم بأن أرسل لها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي عبارات تضمنت استنادا لأمور لو صحت لوجبت احتقارها وتضمنت طعنها في شرفها وخدشا لعرضها وسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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كما سب المجني عليها بأن أرسل لها عن طريق التليفون عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تضمنت طعنا في عرضها وخدشا لسمعة عائلتها وتعرض للمجني عليها المذكورة بإتيان تلميحات وإيحاءات جنسية وإباحية بأن لاحقها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية - هاتف نقال- مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعي الواتس آب وأرسل إليها عبارات ذات طبيعة جنسية تضمنت تلميحات على النحو المبين بالتحقيقات وتعمد مضايقة المجنى عليها المذكورة سلفا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى بالأعمال المبينة بالوصفين عاليه على الوصف المبين بالتحقيقات وأرسل بكثافة للمجني عليها سالفة الذكر الرسائل الإلكترونية عبر تعليقات التواصل الاجتماعي (واتس آب - انستجرام) له.

تحقيقات اتهام أحمد فلوكس بالسب والقذف

وكشفت التحقيقات التي حصلت فيتو على نسخة منها: أن المجني عليها ياسمين إبراهيم بمحضر المؤرخ بتاريخ ٥ يوليو ٢٠٢٠ وما قررته في التحقيقات من أنها تعرفت على المتهم من خلال بعض أصدقائها المشتركين، وصار بينهما علاقة صداقة، ثم طلبها للزواج إلا أن طلبه قوبل بالرفض منها ومن قبل والدتها.

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وأضافت التحقيقات: وعلى إثر ذلك فوجئت المجني عليها بقيامه في إبريل ٢٠٢٠ وحتى تاريخ إبلاغها بالواقعة بإرساله رسائل تهديد لها على تطبيق الواتس آب من هواتفه المحمولة وأيضا من خلال عدد من الأصدقاء المشتركين بينهما، كما تمكن من خلال أحد معارفه في إحدى شركات الاتصالات بالحصول على كشف تفصيلي بمكالماتها الشخصية.

واعتاد المتهم على إرسال رسائل خلال تطبيقات الفيس بوك والواتس آب وانستجرام ووردت عدد من العبارات التي وجهها إليها تحمل تهمة السب والقذف.

 

حكم المحكمة بحبس أحمد فلوكس عامين 

وذكرت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت في 27 مايو 2021 حضوريًا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه 10 آلاف جنيه، فطعن بطريق الاستئناف وكذلك النيابة العامة التي دفعت بالخطأ في تطبيق القانون بتبرئة المتهم من الاتهام السادس المسند إليه "إدارة الحسابات لارتكاب الجريمة السالفة".

ولم يحضر المتهم جلسة الاستئناف، فقضت المحكمة بسقوطه، وقضت بإجماع الآراء بحبسه سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وتغريمه 200 ألف جنيه.

وطعن الفنان أحمد فلوكس بطريق المعارضة الاستئنافية في 23 سبتمبر 2021، ولم يحضر الجلسة بداعي المرض، وطلب محاميه أجلا لحضوره، لكنه تخلف عن الحضور بجلسة 4 يناير 2022، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وتأييد الحكم.

تفاصيل ترحيل أحمد فلوكس للسجن

ورحلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الفنان أحمد فاروق توفيق صالح الشهير بـ"أحمد فلوكس" إلى سجن وادي النطرون لقضاء مدة حبسه في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على نماذج الحبس داخل قسم شرطة العجوزة.

تفاصيل القبض على المتهم في مطروح

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ألقت القبض على الفنان أحمد فاروق توفيق صالح الشهير بـ"أحمد فلوكس"  الأحد لتنفيذ حكم قضائي في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم.

حبس احمد فلوكس 

وتم تكليف مأمورية لنقله إلى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة لاستكمال باقي الإجراءات عن طريق المحكمة الاقتصادية وتم ترحيل المتهم إلى سجن وادي النطرون لقضاء مدة حبسه.

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