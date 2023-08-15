الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

محمد عادل فتحي يكتب: تهنئة وأمنية لرابطة الأندية المحترفة

محمد عادل فتحي،فيتو
محمد عادل فتحي،فيتو

تهنئة من القلب لمجلس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد انتخابه بالتزكية مع مشارف بداية موسم جديد للدوري المصري نتمناه موسم خير للكرة المصرية ونخرج منه بمكاسب كبيرة للكرة المصرية على كل الأصعدة . 

رابطة الأندية المحترفة 

التهنئة للجميع أحمد دياب وعماد متعب وخالد شكري وشريف صالح وأحمد هاشم ممثل المقاولون العرب والذي نتمنى أن يكون إضافة قوية للرابطة فوجود ممثل لنادي عريق بحجم المقاولون أمر يسعدنا ويضع مسئولية على هذا الشاب الواعد مع المجموعة المحترمة المختارة. 

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المسئولية كبيرة على الجميع للنهوض بالدوري المصري ووضعه في مكانته فقد كنت أنوي قبل ساعات قليلة من إعلان فوز مجلس الرابطة الجديد أن أكتب عن ما شاهدته على مدار يومين في الدوري السعودي فقد فوجئنا بخوض فريقي الهلال والنصر مباراتين في افتتاح الدوري السعودي يوم الاثنين بعد اقل من 48 ساعة فقط من خوض نهائي البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية وتوقع الجميع تأجيل انطلاق الدوري السعودي يومين مثلا أو تأجيل مباراتي الهلال والنصر ولكن كان القرار واضحا برفض أي تعديل وتم لعب المباراتين دون اكتراث لأي اعتراض أو طلبات تنادي بالتأجيل. 

وفكرت للحظة وأنا أتابع في ما كان يحدث بالدوري المصري وكيف سيكون التصرف لو تشابه هذا الموقف في مصر والجميع أعتقد يعرف الإجابة جيدا. 

أتمنى أن نحترم مسابقاتنا حتى يحترمنا الآخرين فالدوري المصري هو الأكبر والأعرق ويحتاج إدارة وتنظيم ورؤية واضحة وسأكتفي حاليا بهذا المثال ونتمنى مع بداية موسم جديد أن نرى أفكار جديدة وتحركات واضحة في صالح الكرة المصرية.

محمد عادل فتحي رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب المقاولون المقاولون العرب الدوري المصري

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