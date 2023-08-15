الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

بعد فوزه بالتزكية، 5 معلومات عن أحمد هاشم عضو رابطة الأندية المحترفة

أحمد هاشم،فيتو
أحمد هاشم،فيتو

فاز أحمد محمد هاشم مرشح نادي المقاولون، بالتزكية في عضوية رابطة الأندية المحترفة، الموسم الجديد 2023-2024.

 

وأعلن اتحاد الكرة فوز كل من أحمد دياب، عماد متعب، خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم بمقاعد مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول بالتزكية، بعد  انسحاب أمير مرتضى منصور وحسين أبو السعود.


ويقام في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الأول لمجلس إدارة الرابطة، والذي يشهد انتخاب رئيس الرابطة ونائب الرئيس.

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من هو أحمد هاشم مرشح المقاولون العرب في رابطة الأندية المحترفة ؟

ورشح نادي المقاولون العرب، أحمد هاشم لعضوية رابطة الأندية المحترفة والتي ستدير مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

‎ساهم  أحمد هاشم منصب في التسويق بنادي المقاولون العرب ابتداء من نوفمبر 2020 متطوعا،  ونجح هاشم في تطوير إستراتيجية إعادة تطوير شعار النادي وتصميم قميص اللاعبين، كما أدار استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى.


‎ويعد هاشم هو عضو متطوع في إبراز مؤتمرات النادي والمعارض التجارية والأحداث الكبرى، وأبرزها المساعدة في تطوير قطاع  الشباب  والناشئين فضلا عن التنسيق للفعاليات الخيرية (مستشفى 57357 وذوي الاحتياجات الخاصة).

‎كما وضع خطة لترقية الملعب وغرف ملابس اللاعبين بنادي المقاولون العرب، ويمتلك خبرات عديدة في المجال الرياضي أبرزها قائد الفريق في تذكرتي في كأس أفريقيا تحت 23 سنة (استاد القاهرة والسلام) خلال شهر نوفمبر 2019.

‎كما تواجد كمنظم الحدث في بروتوكول الكاف 2019، ومنسق الحدث في كأس العالم للكرة الطائرة 2019 - تحت 18، ومشرف البروتوكول في بطولات العالم لسلاح الشيش، ورئيس اللجنة الرياضية في اتحاد طلاب الجامعة البريطانية في مصر.

‎أحمد هاشم  درس في الجامعة البريطانية في مصر - كلية إدارة الأعمال - قسم الأعمال الدولية، كما درس في جامعة لندن ساوث بانك - كلية إدارة الأعمال - قسم الأعمال الدولية.

‎وحصل هاشم علي العديد من الدورات التدريبية وأبرزها. دبلومة الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ودبلومة إدارة الأحداث الرياضية ودبلومة القانون الرياضي ودبلومة في التسويق الرياضي ودبلومة الإدارة المالية في المجال الرياضي من الاتحاد الدولي FIFA ودورة التسويق الرقمي شهادة جوجل المهنية، دورة أبحاث التسويق من الجامعة البريطانية في مصر، التسويق الدولي من الجامعة البريطانية في مصر، دورة سلوك المستهلك من الجامعة البريطانية فى مصر، دورة الإدارة الإستراتيجية من الجامعة البريطانية في مصر، مبادئ الدعاية والعلاقات العامة من الجامعة البريطانية في مصر، دبلومة التسويق الرياضي، ودبلوم إعادة التأمين المتقدم (معهد التأمين المصري).


‎وكان اتحاد الكرة أغلق أمس الأحد، باب الترشيح أمام الأندية لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

‎وكان اتحاد الكرة أعلن الخميس الماضي فتح الباب أمام أندية الدوري الممتاز الثمانية عشر من أجل طرح مرشحيها لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي تتولى إدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

‎وحدد اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس موعدا لإجراء انتخابات رابطة الأندية المحترفة، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

 

‎ويتشكل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة من 7 أعضاء، عضوين منهم يمثلان اتحاد الكرة، أما الأعضاء الخمسة الآخرين، فتقوم أندية الدوري باختيارهم عن طريق التصويت، ثم تجرى انتخابات داخلية بين أعضاء المكتب التنفيذي لاختيار رئيس الرابطة، بشرط أن يكون من بين الأعضاء الخمسة الذين اختارتهم الأندية.

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