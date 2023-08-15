الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.82%

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فيتو

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023، بنسبة نجاح بلغت 98,82%، وذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

احصاءات المتقدمين

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة 14089 طالبًا وطالبة، حضر منهم 11450 طالبًا وطالبة، نجح من بينهم 11315 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 98,82%، وفي الاعدادية المهنية تقدم 14 طالبًا وطالبة نجح من بينهم 13 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 92,8%.

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النزول بمجمع القبول بالثانوي العام

كما اعتمد محافظ الفيوم، النزول بمحموع القبول بالصف الأول الثانوي العام من 233 إلى 228 درجة للعام الدراسي 2023/2024، ببعض المدارس التي لم تستكمل كثافاتها في المرحلة الأولى للتنسيق، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كان محافظ الفيوم، قد اعتمد نتيجة القبول بالتعليم الثانوي العام، بالمدارس الحكومية بالمحافظة، للعام الدراسي 2023/2024، بمجموع 233 درجة، إلا أنه بعد انتهاء التنسيق، تبين أن بعض مدارس التعليم الثانوي العام، بها فراغات تعليمية ولم تستكمل كثافاتها، وذلك طبقًا للإحصاء الوارد من الإدارات التعليمية، ومتابعة اللجنة المشكلة والمعنية بهذا الموضوع.

مدارس متميزة

يذكر أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد  18اصدرت القرارات أرقام 225 ,226 ,227 لسنة 2023، بخصوص اعتماد 18 مدرسة جديدة بمحافظة الفيوم، تضاف الي المدارس السابق اعتمادها من من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المدارس التي تم اعتمادها موزعها على إدارات الفيوم التعليمية السبع.

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