مدرسة الفيوم الرياضية بنين تتأهل لدورة الألعاب العربية تحت 18 سنة بالأردن

تأهل لاعبو مدرسة الفيوم الرياضية للبنين للبطولة العربية لألعاب القوي تحت 18 سنة بالمملكة الأردنية، بعد فوزهم ببطولة الجمهورية في نفس السن.

وقالت كيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتورة أماني قرني، إن طلاب المدرسة الرياضية للبنين فازوا بالمركز الأول والثالث في 3 مسابقات من مسابقات المشي والعدو.

وفاز الطالب زياد شريف أنيس بالمركز أول في مسابقة 10 آلاف متى مشي، وحقق زمن قدره 46 دقيقة، و45 ثانية، وفاز الطالب محمد فوزي، بالمركز أول في مسابقة 1500 متر محققا 4 دقائق وثانيتبن، كما فاز الطالب يوسف بدر، بالمركز ثالث في مسابقة 800 متر محققا زمن قدره دقيقتين وثانيتين.

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تميز مدارس الفيوم

يذكر أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد 18اصدرت القرارات أرقام 225 ,226 ,227 لسنة 2023، بخصوص اعتماد 18 مدرسة جديدة بمحافظة الفيوم، تضاف الي المدارس السابق اعتمادها من من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المدارس التي تم اعتمادها موزعها على إدارات الفيوم التعليمية السبع.

إدارة شرق الفيوم التعليمية

تم اعتماد 4 مدارس بإدارة شرق الفيوم التعليمية ( رياض أطفال مدرسة محمود السيد الابتدائية، رياض أطفال مدرسة عبد الوالي معوض الابتدائية، مدرسة بحر يوسف الابتدائية، رياض أطفال مدرسة الزهور).

إدارة سنورس التعليمية

وفي إدارة ستدنورس اعتدت هيئة ضمان الجوده والاعتماد مدارس (رياض أطفال مدرسة ترسا الجديدة، رياض أطفال مدرسة بنات فيديمين للتعليم الاساسي، رياض أطفال مدرسة حماده طنطاوي الرسمية للغات، مدرسة حماده طنطاوي الرسمية للغات، المرحلة الاعدادية، رياض أطفال مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي).

دارة يوسف الصديق التعليمية

واعتمدت العيئة مدرستين بإدارة يوسف الصديق( رياض أطفال مدرسة بركة الابتدائية، رياض أطفال مدرسة جبل سعد الابتدائية).

دارة اطسا التعليمية

وفي إدارة اطسا اعتمدت العيئة مدرستي،( رياض أطفال مجمع قلمشاه الابتدائية، رياض أطفال مدرسة السادات الابتدائية بقلمشاه)، وهو عدد قليل بالنسبة لإعداد المدارس بإدارة اطسا اكبر إدارات الفيوم.

إدارة ابشواي التعليمية

واعتمدت العيئة بإدارة ابشواي مدرستي،( رياض أطفال مدرسة المحمدية الابتدائية، مدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات المرحلة الإعدادية).

إدارة طامية التعليمية

كما اعتمدت ظرسة وحيدة بإدارة طامية التعليمية، هي رياض أطفال مدرسة الجمهورية الإبتدائية، وهي أقل الإدارات التعليمية اعتمادا.

إدارة غرب الفيوم

وتم اعتماد مدرستين فقط بإدارة غرب الفيوم التعلينية، التي تضم معظم المدارس الخاصة بالفيوم، وهو عدد ضئبل جدا بالنسبة لإعداد المدارس الخاصة التابعة للادارة، والمدرستين المعتمدين هما، (رياض أطفال مدرسة محي الدين ابو العز الابتدائية, رياض أطفال مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية) وهما مدرستين حكوميتين.

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