الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأعلى للجامعات يطلق أحدث دليل للبرامج الجديدة بالكليات

دليل البرامج الجديدة
دليل البرامج الجديدة بالكليات،فيتو

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول إطلاق المجلس الأعلى للجامعات أحدث دليل للبرامج الجديدة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/ 2024 والذي يضم أحدث البرامج بكليات الجامعات الحكومية، والتي تقبل الطلاب في ضوء الحد الأدنى للقطاع المختص، وباقي الشروط المطلوبة.

المجلس الأعلى للجامعات يطلق أحدث دليل للبرامج الجديدة بالجامعات الحكومية

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت أن دليل البرامج الجديدة، يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات على الارتقاء بالعملية التعليمية، والاهتمام بمخرجاتها وفقًا لرؤية مصر 2030 للوصول إلى مستويات عالمية، تُناسب وظائف المستقبل، وتدعم احتياجات الدولة المصرية، وتُسهم في مواجهة تحديات التنمية، مشيرًا إلى أن هذا الدليل يهدف إلى توعية طلاب الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين بالبرامج الجديدة بالجامعات الحكومية المصرية.

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البرامج الدراسية الجديدة

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن البرامج الدراسية الجديدة، أصبحت من أهم الروافد الأساسية لسوق العمل بتخصصاته البينية الجديدة المطلوبة لرفع مهارات الخريجين بما يتلاءم والمتغيرات العالمية، والذي ينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية والبحثية بصورة مباشرة، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية خطت خطوات جادة وواثقة لإنشاء برامج جديدة، فضلًا عن تطوير المقررات واللوائح الدراسية، بما يضمن إعداد خريج متميز ومواكب لاحتياجات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، مشيرًا إلى أنه في حالة الرغبة في الاطلاع على المزيد من المعلومات عن هذا الدليل، يمكن الضغط على الرابط التالي:- هنا
 

وفي سياق آخر استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفدًا من جامعة تشاتشينج الصينية zhejiang، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية.

وزير التعليم العالى يبحث سبل التعاون مع وفد جامعة تشاتشينج الصينية

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات التى تربط بين مصر والصين، خاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توطيد الشراكات الدولية كجزء من إستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة فى تطوير منظومة التعليم العالى المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030.

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