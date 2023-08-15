الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة حوض 18 بمدينة الأقصر

إيقاف أعمال البناء،
إيقاف أعمال البناء، فيتو

قام مجلس مدينة الأقصر  برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي،  وبمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، بتنفيذ إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن تجهيز شدة خشبية لبناء سقف دور رابع علوي بمساحة 200 م بأحد العقارات بمنطقة حوض 18 بحي جنوب وتم فك الشدة والإزالة على الفور والتحفظ على معدات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

جاء ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة أي أعمال تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة وحالات البناء المخالف وإزالتها فى المهد.

Advertisements

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر مدينة الأقصر منطقة حوض 18 مجلس مدينة الأقصر فيتو

مواد متعلقة

منصة أيادي مصر تنظم ورشة لتعليم الريزن بالأقصر

5 مدارس بالأقصر تحصل على شهادة الجودة في التعليم

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي

ثقافة الأقصر ينظم عددا من المحاضرات إحداها بعنوان وحدة وطن

توقيع برتوكول تعاون بين شركة مياه الأقصر ومديرية التعليم

تحليق 29 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

تخصيص 2 مليار جنيه لتنفيذ مشروع صرف صحي بقرى حياة كريمة في الأقصر

استخدامات خامات البيئة في عمل فني بورشة بقصر ثقافة الأقصر

الأكثر قراءة

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

تقارير عالمية تؤكد اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

تنسيق الجامعات 2023، خطوات ترتيب رغبات طلاب المرحلة الثانية على موقع التنسيق

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

س وج، كل ما تريد معرفته عن اتفاق توريد القمح بين مصر والإمارات

البنك المركزي الروسي يقرر رفع سعر الفائدة 3.5% في اجتماع طارئ

الأهلي يجمد ملف التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا

كرة اليد، منتخب الناشئين يصل القاهرة بعد ختام مونديال كرواتيا

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاع قياسي في أعداد المشردين بأمريكا

إجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان" باليابان، ومشاهد مرعبة لشدة الإعصار (فيديو)

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار لان تزامنا مع أسبوع العطلات

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

جوائز مسابقة الخطيب المثالي لعام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الفجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها وعلاقته بالنمص المنهي عنه شرعا؟.. أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية