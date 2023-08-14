الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

الإمبابى: شركة شهيرة لإنتاج الدخان توزع منتجاتها على تجار التجزئة لحل أزمة السجائر

ابراهيم الامبابى
ابراهيم الامبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر،فيتو

أزمة السجائر، كشف إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة صناعة الدخان والسجائر  بغرفة الصناعات الغذائية  باتحاد الصناعات، أن إحدى شركات السجائر الشهيرة، قامت بقلب الهرم التوزيعي المعتاد فى توزيع السجائر، حيث بدأت بتوزيع منتجاتها إلى تجار التجزئة والسوبر ماركت ومحطات الوقود دون البيع في الوقت الحالي لتجار الجملة والموزعين.

وأوضحت شعبة صناعة الدخان، أن هذا الأمر من ضمن مقترحاتها لضبط سوق السجائر، متمنين استمرار تضافر الجهود والعمل على تذليل العقبات.

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حل سحري للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار السجائر

وأضاف الإمبابى أن الشعبة اقترحت ضخ كميات السجائر التي تم ضبطها من قبل التجار المخالفين في محطات الوقود وطنية التابعة للدولة ليصبح المنتج منتشرا في الأسواق ومن ثم سيؤدي إلى تراجع الأسعار".

السجائر المخزنة في الأسواق

وعلق إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، على تصريح رئيس الشركة الشرقية للدخان بشأن ضخ كميات أكبر من السجائر لمواجهة ارتفاع الأسعار وأكد أن كميات السجائر المخزنة لدى التجار 3 أضعاف إنتاج الشركة الشرقية للدخان".

مشكلة نظام الشرقية للدخان

وقال: "لو الشركة الشرقية للدخان زودت الإنتاج وبعتت المنتج لنفس التجار هنرجع لنفس الدائرة والنقطة صفر، لازم يغير سيستم البيع ولازم يعطي لتاجر التجزئة بدلا من التاجر الكبير لتوفير المنتج في السوق".

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

أزمة السجائر، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

رئيس شعبة الدخان يفجر مفاجأة صادمة بعد زيادة إنتاج السجائر (فيديو)

وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، موضحًا أنه تم الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق.

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