الفلامنجو الطائر المهاجر من أوروبا إلى مصر، وبورفؤاد أولى محطاته

تزايدت خلال الفترة الماضية أعداد طيور الفلامنجو في عدد من مناطق مصر بصورة ملحوظة عما كانت عليه الأعداد في السابق، إذ يعتبر طائر الفلامنجو، من أهم الطيور المهاجرة، ويشتهر باسم النحام الوردي أو البشاروش، وهو من الطيور المائية، التي تمر على مدينة بورفؤاد ويقضي بها فصل الشتاء؛ خاصة بمنطقة الملاحات شرق بورفؤاد، وبحيرة الملاحة شرق تفريعة قناة السويس بمدينة بورفؤاد، وهي تعتبر من أهم المحميات الطبيعية في بورسعيد.

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يأتي طائر الفلامنجو إلى مصر في فصل الشتاء بعد رحلة طويلة فيأتي منهكا للغاية ويكون هناك أنواع عديدة من الطيور ولكن الفلامنجو هو الأشهر.

معلومات عن طائر الفلامنجو

يبلغ طول طائر الفلامنجو حوالي 160 سم، وهو في وضعية الطيران أثناء امتداد الرقبة والأرجل، أما لونه فهو أبيض في الغالب وهناك الوردي منه، ومنقار الطائر يكون على شكل صنارة، تساعده في التقاط الطعام من الماء بسهولة، ويتغذى الطائر على الجمبري، وبعض القشريات والقوارض التي تعيش في المياه الضحلة ذات الرواسب الطينية، ويكتسب الفلامنجو اللون الوردي المحمر نتيجة الصبغات الموجودة في الطحالب واللافقاريات، ويقف الطائر على قدم واحدة ثم يقوم بالتبديل بين القدمين، وهو ما يشبه الراقصة “الرشيقة” حيث يرفع الفلامنجو ساق وينزل الأخرى.

بور فؤاد ووادي الريان موطن طائر الفلامنجو في مصر

واكد الباحثون البيئيون ان مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد تقع على المسار الثانى لهجرة الطيور ويعتبر طائر الفلامنجو من أهم الطيور التي تمر عليها ويشتى بها خاصة بملاحات الماكس "النصر" جنوب شرق المدينة وكذلك ببحيرة الملاحة شرق التفريعة بورفؤاد في الشطر السيناوى التي تعتبر 3 أهم منطقة هامة للطيور باعتراف من المجلس العالمى للطيور BirdLife International

ويأتي الفلامنجو أيضا إلى وادي الريان في فترة هجرة الطيور حيث أنّها تهرب من أوروبا "نصف الكرة الشمالي" بسبب شدة برودة الطقس، وتأتي إلى بحيرات قارون ووادي الريان لتحصل الطيور على فترة استراحة تقوم خلالها بوضع البيض ثم الفقس وتمكن أبنائها من الطيران، ثم تواصل هجرتها إلى نصف الكرة الجنوبي.

أنواع الفلامنجو

الفلامنجو الأكبر: يتغذى على اللافقاريات الصغيرة، والتي يتم الحصول على من الطين والبحيرات، ويتواجد بشكل كبير وواضح في جنوب أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

الفلامنجو الأصغر: وهو أصغر أنواع الفلامنجو، حيث إن الارتفاع الخاص به أكثر من قدمين، ويعيش في جنوب أفريقيا وشمال غرب الهند، كما إن وزنه حوالي ستة أرطال.

الفلامنجو الأمريكي: وهو ما يطلق عليه اسم الفلامنجو الكاريبي أيضًا، ويتواجد بشكل كبير في كافة أنحاء القارة الأمريكية، وخاصةً البحر الكاريبي والجزر المحيطة بأمريكا الجنوبية، والريش الخاص بها تتسم بأن لها لون وردي غامق، مع منقار وردي في أبيض وله طرف أسود اللون.

فلامنجو التشيلي: هو النوع الأكثر انتشارًا وله غطاء وردي اللون، ويمكن الحصول عليه في منطقة تشيلي، ومن الممكن أن نجد أنواع منها تتواجد في الأرجنتين.