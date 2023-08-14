الإثنين 14 أغسطس 2023
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إنقاذ طيور الفلامنجو المهددة بالانقراض من كافيه بالإسكندرية

إنقاذ طيور الفلامنجو
إنقاذ طيور الفلامنجو المهددة بالانقراض من كافيه، فيتو

قام  جهاز شئون حماية البيئة بالإسكندرية، بإنقاذ عدد من طيور الفلامنجو المهددة بالانقراض بعد قيام صاحب كافية بعرضهم داخله والإهمال بالاعتناء بهم، وجرى التحفظ على الطيور وإيداعها حديقة حيوان الإسكندرية بعد التأكد من سلامتها.

كانت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد نشرت بلاغات واستغاثات لوجود طيور الفلامنجو تعاني من الإهمال في أحد كافيهات منطقة سيدي جابر مطالبين بإنقاذها، على الفور تحركت الأجهزة المعنية وعلى رأسها جهاز شئون البيئة، وجرى التوجه لمكان الكافية والتأكد من وجود الطيور وصحه البلاغات.

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وبعد التأكد من سلامتها الصحية جرى إيداعها بحديقة حيوان الإسكندرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتهيب وزارة البيئة المواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالابلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع  فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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