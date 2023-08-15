البيئة: ضبط 5 طيور الفلامنجو بالإسكندرية وتسليمهم لحديقة الحيوان

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة التحرى حول ما تردد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود عدد ٥ من طيور البشاروش (الفلامنجو) فى أحد الكافيتريات الموجودة بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية فى حالة سيئة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وفى هذا الصدد قام الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وقامت بتشكيل لجنة من الفرع، وضباط قسم شرطة البيئة للتفتيش على الكافتيريا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مخالفات حياة طيور برية في قانون البيئة

وأسفرت المعاينة عن وجود عدد ٥ طيور بشاروش بكافيتريا بمنطقة سيدى جابر دون ترخيص، بالمخالفة للمادة( ٢٨ ) من قانون البيئة، والذى يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية دون ترخيص طبقا للجداول الموجوده باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وكذلك حظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها أو بيعها.

وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بقسم شرطة البيئة بالواقعة ومصادرة الطيور المضبوطة وتسليمها لحديقة الحيوان بالإسكندرية لحين صدور قرار النيابة بالتصرف فى هذا الشأن.