لطلاب جامعة الأزهر، رابط وخطوات التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 15 من أغسطس الجاري حتى 5 من سبتمبر المقبل 2023م.

التقديم للمدن الجامعية بجامعة الأزهر

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن فتح باب التسجيل جاء بعد أن صدق الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على البدء في التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات القدامي (طلاب طالبات سنوات النقل والفرق النهائية) لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

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رابط التقديم للمدن الجامعية بجامعة الأزهر

وأهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأبنائه الطلاب والطالبات سرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني مع الالتزام بالمواعيد المقررة لذلك، والتسجيل من خلال هذ الرابط.

خطوات التقديم للمدن الجامعية في الأزهر



بعد عملية تسجيل بيانات الطالب الاساسية (الإسم والرقم القومى والكلية واختيار المدينة) يتوجة الى أقرب فرع فورى لسداد مبلغ 60 جنيه كود الخدمة (6450).

بعد عملية تسجيل بيانات الطالب الاساسية وسداد مبلغ 60 جنية فى فورى يستكمل الطالب بيانات التسجيل من شاشة

نائب رئيس جامعة الأزهر: لدينا معاهد فنية تؤهل الطلاب لسوق العمل



وفي سياق متصل قال محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة الأزهر تسير وفق توجهات الدولة فى إنشاء المعاهد العليا خاصة فى التكنولوجيا والتعليم الفنى، لافتا إلى أن سوق العمل بحاجة كبيرة إلى التعليم الفنى والتكنولوجى.

وتابع: "إنشاء الكليات الفنية التكنولوجية، والمعاهد الفنية هو توجه رائع للدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجامعة أنشاءت المعاهد الفنية التابعة له، فأصبح لدينا فنى مختبرات وتحاليل طبية، وفنى تسجيل طبى وإحصاء ".



وأشار إلى أن الجامعة لديها ما تنفرد به وهو المعهد الخاص معاونى القضاء، المسئول عن تأهيل الطلاب عن الوظائف الخاصة بالقضاء.

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