الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر،
موانئ البحر الاحمر، فيتو

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تصدير 5600 طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة  وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 584 شاحنة و146 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 295 شاحنة  و 72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 289 شاحنة و74 سيارة. 

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ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل  وغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

 

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700  طن بضائع و150 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج، آيلة وسينا.

 

 ويستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينتين NOUR I  وPROGATH A ومغادرة السفينة تراست وعلى متنها 5600 طن دقيق تصدير إلى اليمن.

 

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وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1180 راكبا بموانيها.


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