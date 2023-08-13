الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

تحرير 13 محضرا في حملة تموينية مكبرة بشمال سيناء

حملة تموين بالعريش،فيتو
حملة تموين بالعريش،فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء حملة تموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة والأسماك.
 

تحرير 13 محضرا في حملة تموينية مكبرة بشمال سيناء 

وأعلنت المديرية أنه الحملة تمت خلالها إجراء محاولات لشراء سلعة السجائر أسفر عنها تحرير عدد محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى والمعلن بالإضافة إلى تحرير عدد 13 محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

 

تم تسليم المحاضر للعرض على النيابات المختصة كما تم المرور على مستودع الغاز بمدينة العريش للتأكد من الالتزام بالأوزان الخاصه بالأسطوانات وتوافر الأرصدة والتعبئة بالسعر الرسمي وجارى توالى الحملات التموينية.

 

كانت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء أعلنت عن إعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 136 محضرًا بحملة مكبرة بمدينة طور سيناء
 

إعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 136 محضرًا بحملة مكبرة بمدينة طور سيناء

وأعلنت المديرية أن الحملة تمت المرور على 63 منشأة وتم تحرير 55 محضر نظافة وكذلك 81 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية بإجمالي 136 محضرا. 
 

كما نجحت اللجنة فى إعدام 632 كجم و81 لترا لأغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية كما تم التوصية بغلق 5 منشآت بها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية وغير مطابقة للمواصفات وبها خطر داهم على الصحة العامة.

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