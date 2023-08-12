برنامج تدريبي علي ريادة الأعمال لفتيات شمال سيناء

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء بشأن تنفيذ البرنامج التدريبي المجاني الذي تستفيد منه 21 فتاة في مجال ريادة الأعمال وذلك بمركز التدريب المهني بالعريش لمدة 4 أيام، لتدريب الفتيات علي كيفية إعداد خطة العمل للمشروع، والتدريب على إعداد خطة التسويق ورأس المال المطلوب، وتكاليف الإنتاج والمشتريات وإعداد القوائم المالية وتحديد مدي استمرار المشروع.

الحد من معدلات البطالة

كما جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على تنمية مهارات الشباب وتمكينهم للمشاركة في سوق العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في عمليات التنمية، وتحسين مستويات المعيشة والحد من معدلات البطالة..

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أهداف التنمية المستدامة

وأكد محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء في تقريره للوزارة، أن الدورة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المديرية لنشر ثقافة العمل الحر ومساعدة شباب الخريجين في إقامة مشروعات صغيرة تساهم في الخد من معدلات البطالة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لتوعية الشباب بأهمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030..

المشروعات الصغيرة فى التنمية الإقتصادية

ونوه مدير المديرية الي دور الوزارة في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتأسيس مشروعات ذات رأس مال صغير وإعدادهم لسوق العمل، إلى جانب تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة فى التنمية الإقتصادية للدولة المصرية..

وحاضر بالدورة طارق الشوربجي مدير الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات، بحضور مدير المديرية، ومجدي بدر مدير المركز، وصابرين صبحي المشرف علي الدورة، كما جرى تسليم شهادات تقدير للمشاركين في نهاية الدورة تقديرًا لهم على جهودهم داخل البرنامج ومشاركتهم الفعالة..