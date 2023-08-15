الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

5 مدارس بالأقصر تحصل على شهادة الجودة في التعليم

الهيئة القومية لضمان
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فيتو

أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد - التابعة لمجلس الوزراء - اعتمادها لخمس مدارس بمديرية التربية والتعليم بالأقصر وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وهذه المدارس هي:-
١. مدرسة الرزيقات بحري الابتدائية المشتركة، بإدارة أرمنت.
٢. روضة مدارس أولاد دهمش الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة أرمنت. 
٣. مدرسة الزمامي الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة القرنة.
٤. روضة صلاح الدين المشتركة بإدارة الأقصر.
٥. روضة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بإدارة الأقصر.

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كما اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2022 /2023 بنسبة نجاح 80.30%.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهني للعام الدراسي 2022 /2023 بنسبة نجاح 80.2%.

وأوضح الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه عقب اعتماد النتيجة سيتم مراجعة الفراغات الموجودة بمدارس التعليم الثانوي العام والفني مع احتمالية النزول بمجموع القبول لشغل هذه الفراغات.

تعليم الأقصر يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة 
وأقامت مديرية التربية والتعليم بالأقصر بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة صباح اليوم حفلًا لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.
    
 كما ألقى وكيل تعليم الأقصر كلمة استهلها برسالة شكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لجهوده في رعاية العملية التعليمية على أرض هذا الوطن وقدم الشكر لقيادات التعليم في الأقصر ومديري الإدارات التعليمية.

وثمن وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر جهود أولياء الأمور الذي قدموا كل الدعم لأبنائهم ووفروا لهم مناخًا هادئً داخل البيوت ليصلوا لهذا التميز، وتم تكريم مديري المدارس التي تخرج فيها الطلاب الأوائل، عقب تكريم الطلاب المتفوقين.

كما حضر الحفل صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، إبراهيم الجمل مدير إدارة الأمن بالمديرية، ولفيف من قيادات التعليم بالأقصر.

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