الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

تجديد حبس سيدة قتلت زوجها طعنا بسكين فى أوسيم

حبس المتهم بالقتل،
حبس المتهم بالقتل، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس سيدة قتلت زوجها طعنا بسكين فى أوسيم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات بينهم.

وكانت  النيابة العامة كلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

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وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القوا القبض على سيدة لاتهامها بقتل زوجها طعنا بسكين، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق. 

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه فى أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه مصاب بطعنات، وأن زوجته وراء ارتكاب الجريمة. 

وبمواجهة المتهمة اعترفت بطعنه خلال مشاجرة بينهما، نتيجة خلافات أسرية، وأشارت إلى أن المجنى عليه حاول الاعتداء عليها بسكين، وأنها تمكنت من استخلاص السلاح من يده وطعنته به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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