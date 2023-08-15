الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط زوجين بتهمة قتل شخص بالخانكة

قتل مواطن علي يد
قتل مواطن علي يد زوجين بالخانكة، فيتو

شهدت منطقة القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة حيث قام زوجان بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية. 

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وجرى نقل الجثة للمستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، أمرت بحبسهما، وصرحت بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بجوار ترعة بدائرة المركز.

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كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بسبب خلافات سابقة قامت ربة منزل بالاتفاق مع زوجها باستدراج شخص لمنزلهما نظير إقامة علاقة معها وعندما حضر للمنزل قامت بوضع السم له ثم قام الزوج بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا بوضع جثته داخل تروسيكل وألقاوها بجوار إحدى الترع بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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