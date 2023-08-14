11 سبتمبر قرعة علنية لتخصيص شقق لؤلؤة أكتوبر

حددت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان موعد القرعة العلنية لتخصيص شقق مشروع لؤلؤة أكتوبر والتي طرحتها الهيئة.

والقرعة العلنية لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر ستكون يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، ومساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج، بتسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، والتسليم في يوليو 2024، وفي حال السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.

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ونستعرض أسعار الشقق كالتالي:

أسعار الشقق حال السداد كاش ويتم خصم 20% من قيمة الشقة:

شقة مساحة 135 + الجراج بسعر 1.188 مليون جنيه

شقة مساحة 155 مترا + الجراج بسعر 1.364 مليون جنيه

أسعار الشقق بالتقسيط لمدة 5 سنوات وسداد 40% مقدم

شقة مساحة 135 مترا + الجراج بسعر 1.616 مليون جنيه

شقة مساحة 155 مترا + الجراج بسعر 1.859 مليون جنيه

أسعار الشقق بالتقسيط لمدة 7 سنوات وسداد 40% مقدم

شقة مساحة 135 مترا + الجراج 1.787 مليون جنيه

شقة مساحة 155 مترا+ الجراج 2.057 مليون جنيه

مواصفات تسليم شقق تعاونيات الإسكان

الوحدات نصف تشطيب وتشمل الآتي:

باب الوحدة الخارجي من الخشب وفتحات الشبابيك والبلكونات من الألمونيوم عالي الجودة.

الحوائط الداخلية محارة بالكامل ما عدا الحمامات والمطبخ.

فتحات الأبواب الداخلية حلوق خشبية فقط.

أعمال الكهرباء داخل الوحدة: مواسير وعلب فقط.

وصلات المياه والصرف الصحي مخارج فقط.

الاشتراطات العامة للتقديم على الشقق

يتم تقديم الإقرار المرفق بالكراسة من صاحب الشأن شخصيًّا أو بتوكيل موثق بالشهر العقاري.

يتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها.

يراعى عند ملء بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية أن يذكر مساحة الوحدة السكنية التي يرغب في دخول القرعة عليها.

لكل وحدة سكنية مسطح تابع لها بجراج العمارة قدره ٢٢م٢ لانتظار سيارة واحدة ويتم التعاقد عليها ضمن عقد الوحدة السكنية.

من يتعاقد على وحدة سكنية يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها إلا بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك بالهيئة وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القواعد المالية المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

في حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ ٤٠٠٠ جنيه + ١ مصروفات إدارية.

في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأي سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيا والذي تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.