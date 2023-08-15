الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بطريق مطار الغردقة

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أصيب 13 شخصًا في حادث تصادم بين سيارتين بطريق مطار الغردقة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

رابط مباشر للتقديم فى كلية الشرطة للبنات 2023

حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل ملايين الجنيهات بتهمة تجارة الأسلحة النارية

حادث تصادم بطريق مطار الغردقة 

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطار الغردقة بنطاق محافظة البحر الأحمر وعلى الفور انتقل رجال  المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من الفحص الأولى بأن حادث التصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي ونقل 13 مصابًا إلى مستشفى الغردقة العام فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة. 

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حادث تصادم بين سيارتين طريق مطار الغردقة مطار الغردقة غرفة عمليات المرور

مواد متعلقة

رابط مباشر للتقديم فى كلية الشرطة للبنات 2023

حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل ملايين الجنيهات بتهمة تجارة الأسلحة النارية

حبس 24 متهما 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة

حملات تفتيشية بالمقاهي والعقارات.. تحرير 12 قضية سرقة تيار كهربائي بالمحافظات

حبس عنصر إجرامي بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالمنوفية

5 طوابق كوم تراب، النيابة تعاين عقار حدائق القبة المنهار (صور)

ضبط قائد سيارة ضايق سيدة بطريق إسكندرية وتلاعب فى اللوحات المعدنية

قابيل وهابيل كفر الشيخ.. يمزق جسد شقيقه بسبب خلافات أسرية.. قاضى الجنايات يقضى بإعدام المتهم.. زوجة الضحية: هوزع شربات (فيديو)

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد موافقته على الانتقال إلى اتحاد جدة، وتعليق ناري من سعوديين

الأهلي يجمد ملف التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 15-8-2023

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

انتخابات رابطة الأندية بدون مفاجآت في الموسم الجديد.. دياب وزملائه يحسمون النتيجة بالتزكية.. واتحاد الكرة يتمسك بـ"سويلم وصفي الدين"

الجهاز الإداري يتواصل مع محترفي الزمالك

ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها وعلاقته بالنمص المنهي عنه شرعا؟.. أمين الفتوى يجيب

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بطريق مطار الغردقة

Advertisements

منوعات

المزيد

إجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان" باليابان، ومشاهد مرعبة لشدة الإعصار (فيديو)

اليابان تتأهب لاستقبال الإعصار لان تزامنا مع أسبوع العطلات

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

صناعة الحبوب: توريد 22 ألف طن مكرونة شهريا لوزارة التموين

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 15-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

للمصريين بالخارج.. تفاصيل وثيقة "معاش بكره" بالدولار (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها وعلاقته بالنمص المنهي عنه شرعا؟.. أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 15- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية