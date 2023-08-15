إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بطريق مطار الغردقة

أصيب 13 شخصًا في حادث تصادم بين سيارتين بطريق مطار الغردقة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

حادث تصادم بطريق مطار الغردقة

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطار الغردقة بنطاق محافظة البحر الأحمر وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من الفحص الأولى بأن حادث التصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي ونقل 13 مصابًا إلى مستشفى الغردقة العام فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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