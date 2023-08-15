الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل ملايين الجنيهات بتهمة تجارة الأسلحة النارية

غسل الأموال، فيتو
غسل الأموال، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بغسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة الأسلحة النارية.

 

غسل ملايين الجنيهات من تجارة الأسلحة 

وكشفت التحقيقات تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجالات مختلفة “شراء الأراضي الزراعية – شراء العقارات والوحدات السكنية - تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات”، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

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كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكن من ضبط 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين محافظة البحيرة؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

 

غسل الأموال 

وقدرت تلك الممتلكات بــ 35 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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