تبحث بعض الفتيات راغبات الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة عن رابط مباشر للتقديم فى كلية الشرطة للبنات 2023 .

رابط مباشر للتقديم فى كلية الشرطة للبنات 2023

رابط مباشر للتقديم فى كلية الشرطة للبنات 2023

ويمكن التقديم فى كلية الشرطة للبنات عبر الضغط على الرابط هناااااااااااااا

تخصصات قسم الضباط المتخصصين



وفي إطار “خدمتك في فيتو” نوضح أبزر تخصصات كلية الشرطة للبنات المقرر قبولهن بقسم الضباط المتخصصين خلال العام الجاري: فنون تطبيقية – اقتصاد وعلوم سياسية -سياحة وفنادق -علوم " كيمياء – فيزياء – ميكروبيولوجي “- خدمة اجتماعية – تجارة – ألسن - آداب - الهندسة نظام 5 سنوات ”.

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كلية الشرطة البنات 2023



كما ضمت التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة للبنات: "علاج طبيعي – طب أسنان – صيدلة إكلينيكية – تمريض – صيدلة - الطب البشري - التربية الرياضية – خريجي كليات الحقوق.

ما هي شروط الالتحاق بكلية الشرطة للبنات؟

أن تكون مصرية الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

وألا يكون قد حمل أو أي من والديها جنسية دولة أخرى.

أن تكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا تكون قد سبق الحكم عليها بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وألا تكون الطالبة أو أحد أقاربها حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين.

ألا تكون قد سبق فصلها من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي

أن تكون مستوفية شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية.

ألا يقل طول القامة عن 160 سم.

ألا يزيد الوزن على (طول القامة - ٩٠)

أن تجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية.

التأكد من استيفائها شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية.

ألا تكون متزوجة أو سبق له الزواج.

ما هي نسبة القبول فى قسم الضباط المتخصصين للبنات؟

وكان قد وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023 - 2024، بحد أدنى للمجموع 65% للعام الحالي أو العام الماضي، والحاصلين على المؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير مقبول فأعلى.

شهادة الليسانس في الحقوق (ذكور - (إناث) وشهادة البكالوريوس في التربية الرياضية (إناث) بتقدير (مقبول فأعلى ) لهذا العام (٢٠٢٣) أو العام السابق (٢٠٢٢)، وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين.

المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجًا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور- إناث) بتقدير (جيد على الأقـــــل لهــــذا العـام (٢٠٢٣) أو العام السابق (٢٠٢٢) عدا تخصص الطب البشري لهذا العام (٢٠٢٣) أو العامين السابقين (٢٠٢٢ - ٢٠٢١)، وتكون مدة الدراسة سنة دراسية واحدة.