الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

عرض 26 سيارة في مزاد علني بمطار القاهرة

سيارات جمارك مطار
سيارات جمارك مطار القاهرة، فيتو

سيارات جمارك مطار القاهرة، تعقد اليوم الثلاثاء بقاعة نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 26 لوط سيارات ودراجات بخارية ومواتير مستعملة كل على حالته والجميع وارد من الخارج ومخزن بساحة جمارك السيارات بـمطار القاهرة الدولي.

سيارات جمارك مطار القاهرة

والسيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج هي من ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل (BMW ومرسيدس وبيجو 605 و504 ومازدا وجيب جراند شروكى وتويوتا لاندكروز وكيا شوما وإيسوزو وميتسوبيشى وبورش ولاند روفر ديسكفرى وراف 4 وهيونداي النترا ونيسان وإيسوزو بيك اب وعدد من الدراجات البخارية ماركات مختلفة و8 موتور).

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وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي 

ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

شروط دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.

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