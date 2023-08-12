نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر، وراكبة أجنبية بحوزتها كمية من الحلوى المخلوطة بالمخدرات.

ضبط حلوى بالمخدرات بحوزة راكبة في مطار القاهرة

الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام استوقف السيد أحمد موسى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاء الدين عمارة مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام توني فكري فريد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا مما أسفر عن ضبط ٢٠ شريطًا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٢٠٠ قرص.

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المضبوطات بحوزة رجال الجمارك، فيتو



والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الكندية القادمة من مونتريال وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية من المخدرات عبارة عن ٤ أكياس بداخلهم ٣٤ قطعة من الحلوى المخلوطة بالمخدرات بوزن إجمالي ١٧٨ جرامًا، تم الضبط بواسطة كل من عماد سيد حسين مأمور الجمرك ومحمود محمد سعيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣.



أمر أحمد فؤاد حامد مدير الإدارة الأولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٣ ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب والراكبة للنيابة المختصة.