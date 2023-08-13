الاتحاد يكرم هداف الدوري قبل الموسم الجديد

حرص طارق العشري، مدرب الاتحاد السكندري، على تكريم المهاجم الأنجولي كريستوفاو مابولولو، عقب تتويجه بجائزة هداف الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الماضي.

وأحضر العشري "تورتة" لتكريم مابولولو، حيث احتفل جميع اللاعبين والجهاز الفني الجديد بإنجاز اللاعب الأنجولي، الذي سجل 16 هدفا في الدوري.

وتفوق مابولولو على وصيفه أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الزمالك، في صراع الهدافين بفارق 3 أهداف.

وانتظم مابولولو في تدريبات الاتحاد السكندري مساء السبت، عقب وصوله إلى الإسكندرية أمس الأول، عائدا من بلاده، حيث قضى إجازة طويلة هناك منذ انتهاء النسخة الماضية من بطولة الدوري.

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تصريحات طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري الجديد

عقد نادي الاتحاد السكندري مؤتمرا صحفيا، بمقر الفرع الجديد، لتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة طارق العشري لوسائل الإعلام.

وحرص طارق العشري، المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، في بداية حديثه على التعبير عن سعادته وفخره بالعودة إلى بيته من جديد لتدريب زعيم الثغر.

وأكد العشري، أنه سوف يبذل أقصى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل بناء فريق قوي قادر على إعادة الاتحاد السكندري لمكانته الطبيعية كأحد أكبر الأندية الشعبية في كرة القدم المصرية.

وأضاف طارق العشري خلال المؤتمر الصحفي، أنه اتفق مع محمد مصيلحي رئيس النادي على ضرورة دعم الفريق بصفقات جيدة في جميع خطوط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأشار المدير الفني للاتحاد السكندري، إلى أن زعيم الثغر يسعى لبناء فريق قوي في المستقبل، موضحًا أنه سيتم منح فرص للشباب مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 بقيادة طارق العشري.

طارق العشري مدير فني

محمود عطا مدرب عام

أحمد العشري مساعد مدرب

أيمن بسيوني مدرب حراس مرمى

دكتور عبد الحليم كامل، مخطط أحمال

دكتور عمر عبد الرحمن، محلل أداء

إيهاب جابر، مدير شئون لاعبين

سمير محجوب، مدير إداري

يحيى فضل، إداري

الدكتور عمرو الأشلم، طبيب

الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائي تأهيل وإصابات

إسلام السيد (مدلك)، محمد حسن (مدلك)، محمد حسنين (مدلك).