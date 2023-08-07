فحوصات طبية شاملة للاعبي الاتحاد السكندري قبل بداية فترة الإعداد (صور)

خضع لاعبو فريق الاتحاد السكندري، لفحوصات طبية شاملة للاطمئنان على الحالة الصحية للفريق قبل بداية فترة الإعداد لمنافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، عن تجديد عقد لاعب وسط الفريق، بلال السيد، لمدة 5 سنوات قادمة، ضمن خطة النادي للاحتفاظ بالعناصر المميزة في صفوف زعيم الثغر.

ولعب بلال السيد في الموسم الماضي معارًا لصفوف أسوان في الدوري الممتاز، وقدم أداءً مميزًا من الناحية الفنية والبدنية.

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الاتحاد السكندري يتعاقد مع سيف تقا

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في إتمام التعاقد مع المدافع التونسي سيف تقا، والذي سبق له تمثيل أندية الصفاقسي التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري التونسي والإفريقى التونسي ولانس الفرنسي وأخيرًا نادى سيراميكا كليوباترا.

وجاء التعاقد مع سيف تقا بعقد يمتد لموسمين قادمين في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة، وخاصة في مركز قلب الدفاع.

تصريحات طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري الجديد

عقد نادي الاتحاد السكندري مؤتمرا صحفيا، بمقر الفرع الجديد، لتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة طارق العشري لوسائل الإعلام.

وحرص طارق العشري، المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، في بداية حديثه على التعبير عن سعادته وفخره بالعودة إلى بيته من جديد لتدريب زعيم الثغر.

وأكد العشري، أنه سوف يبذل أقصى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل بناء فريق قوي قادر على إعادة الاتحاد السكندري لمكانته الطبيعية كأحد أكبر الأندية الشعبية في كرة القدم المصرية.

وأضاف طارق العشري خلال المؤتمر الصحفي، أنه اتفق مع محمد مصيلحي رئيس النادي على ضرورة دعم الفريق بصفقات جيدة في جميع خطوط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأشار المدير الفني للاتحاد السكندري، إلى أن زعيم الثغر يسعى لبناء فريق قوي في المستقبل، موضحًا أنه سيتم منح فرص للشباب مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 بقيادة طارق العشري.

طارق العشري مدير فني



محمود عطا مدرب عام



أحمد العشري مساعد مدرب



أيمن بسيوني مدرب حراس مرمى



دكتور عبد الحليم كامل مخطط أحمال



دكتور عمر عبد الرحمن محلل أداء



إيهاب جابر مدير شئون لاعبين



سمير محجوب مدير إداري



يحيى فضل إداري



الدكتور عمرو الأشلم طبيب



الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائي تأهيل وإصابات



إسلام السيد ( مدلك ) محمد حسن ( مدلك ) محمد حسنين ( مدلك )