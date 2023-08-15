كانت بتصلي وبتردد الشهادة، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة أحمد شيبة

رحلت عن عالمنا والدة الفنان الشعبي، أحمد شيبة، منذ قليل، داخل أحد المستشفيات الشهيرة بالإسكندرية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وعلمت “فيتو”، تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالده أحمد شيبة، على فراش المرض قبل ساعات من وفاتها، وقال المصدر، إن والدة “شيبة”، كانت تطلب دائمًا أن تتوضأ للصلاة، وكانت دائمًا تردد الشهادة.

وأكد أنها كانت تردد آيات من القرآن، رغم مرضها الشديد، ورافقها أثناء مرضها، ابنها أحمد “شيبة”، وابنتها الأكبر.

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وتستعد أسرة المطرب أحمد شيبة، لاستخراج كافة تصاريح الدفن، من الجهات المختصة لتشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير في المدافن الخاصة بالأسرة في محافظة الإسكندرية.

وكانت تدهورت الحالة الصحية لـ والدة أحمد شيبة، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية.

وكشف محمود نجل أحمد شيبة، في تصريحات سابقة، تفاصيل الحالة الصحية لجدته، مؤكدًا أنها في حالة حرجة، وذلك بِنَاء على حديث الأطباء وأفراد الطاقم الطبي المختصين بمتابعة حالتها.

وقال محمود، إنه يتمنى الشفاء لجدته، وطالب من جمهور والده أحمد شيبة ومحبي جدته الدعاء لها بالشفاء، للخروج من وعكتها الصحية سريعًا.