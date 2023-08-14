الإثنين 14 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

إطلاق الدورة السابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح باسم سميحة أيوب

المهرجان القومي للمسرح،
المهرجان القومي للمسرح، فيتو

أعلن الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن الدورة المقبلة من المهرجان  التي تقام في 2024 ستحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب. 

 

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح 

 

جاء ذلك حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان. 

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وبدأ الحفل بعرض موسيقي غنائي يظهر تاريخ المسرح المصري الحديث، مرورا بالنجوم والرموز الفنية والغنائية. 

ويحضر حفل الختام أيضا كوكبة من نجوم الفن والمسرح ومنهم الفنان ياسر صادق مدير المهرجان، والفنان طارق عبد العزيز عضو اللجنة العليا للمهرجان، والفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنانة مادلين طبر، أحمد فؤاد سليم، عبد الله مشرف، ويوسف إسماعيل، محمد أبو داود، والفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر ثقافة السينما، والفنانة سميحة أيوب، وسميرة عبد العزيز. 

ويحضر الحفل الفنان رياض الخولي، وحمدي الوزير، عمرو عبد الجليل، ومجدي كامل، والفنانة لقاء سويدان، وريم أحمد، وشريف خير الله، والمخرج أشرف فايق وغيرهم. 

 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

 

وأقيمت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وحملت الدورة اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كلا من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

 

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الدورة 13 من المهرجان القومي للمسرح مهرجان المسرح سميحة أيوب

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