نجوم الفن في حفل ختام المهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا (صور)

وصل منذ قليل، عدد من نجوم الفن والمسرح لحضور حفل ختام وإعلان الفائزين بجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح

ويحضر حفل الختام كوكبة من نجوم الفن والمسرح ومنهم الفنان ياسر صادق مدير المهرجان، والفنان طارق عبد العزيز عضو اللجنة العليا للمهرجان، والفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنانة مادلين طبر، أحمد فؤاد سليم، عبد الله مشرف، ويوسف إسماعيل، محمد أبو داود، والفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر ثقافة السينما، والفنانة سميحة أيوب، وسميرة عبد العزيز.

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كما يحضر الحفل أيضا الفنان رياض الخولي، وحمدي الوزير، عمرو عبد الجليل، ومجدي كامل، والفنانة لقاء سويدان، وريم أحمد، وشريف خير الله، والمخرج أشرف فايق وغيرهم.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وأقيمت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وحملت الدورة اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

وتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة شارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، وشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما شاركت دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، وشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فشاركت في المهرجان بـ6 عروض، وشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة فشاركت بعرضين، وشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان بعرض أيضا، وشركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.

نجوم الفن في حفل ختام المهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا (5) نجوم الفن في حفل ختام المهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا (4) نجوم الفن في حفل ختام المهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا (6) نجوم الفن في حفل ختام المهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا (2)