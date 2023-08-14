الزراعة: انخفاض سعر كيلو البصل لـ10 جنيهات في ديسمبر، وهذا سبب الأزمة (فيديو)

أسعار البصل، قال محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة: إن السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار البصل هذا العام يرجع إلى تراجع المساحات المنزرعة.

السبب وراء ارتفاع أسعار البصل

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة “المحور”، إلى أن سعر كيلو البصل العام الماضي كان 90 قرشا بسبب كثرة المعروض، وهذا مثل خسائر بالنسبة للمزارع ما جعله لا يفكر في زراعة نفس المحصول هذا العام لتتراجع المساحات المنزرعة ويقل المعروض، وهذا ما أدى إلى ارتفاعه لـ30 جنيها للكيلو، وأكثر من ذلك.



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الزراعات التعاقدية

وأشار إلى أن البصل لم يدخل حتى الآن ضمن الزراعات التعاقدية التي تشمل محاصيل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس.



توازن سوق الخضروات

وتابع: عندما تطبق الزراعات التعاقدية على كل المحاصيل سيكون هناك توازن ما بين العرض والطلب وإتاحة كميات للتصدير أيضا.

موعد انخفاض أسعار البصل

وأكد: أنه مع دخول انتاج البصل الخاص بمحافظة سوهاج وبعض محافظات الصعيد في نوفمبر وديسمبر المقبلين من المتوقع انخفاض سعر الكيلو ما بين 8 و10 جنيهات.

أسعار البصل في الأسواق، وسجلت أسعار البصل انخفاضًا طفيفًا في الأسواق، بنحو جنيه في سوق الجملة، فيما تراوحت أسعار البصل في أسواق التجزئة من 22 جنيهًا حتى 27.5 جنيه، سواء البصل الأبيض أو الأحمر، فهل تشهد الأسواق انخفاضات جديدة في أسعار البصل خلال الفترة المقبلة، أم مزيد من الارتفاعات؟

أسباب ارتفاع أسعار البصل ليس سببه توجيه المحصول إلى التصدير

يقول محمد عبد الستار نقيب الفلاحين الزراعيين، إن أسعار البصل ارتفعت في الأسواق ليس بسبب توجيه المحصول إلى التصدير، فلا يتم تصدير الفائض عن الاحتياج، موضحًا أن ما يقال عن إن تصدير البصل هو سبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي ليس صحيحا حيث إن المخصص للتصدير له مزارع خاصة ولا يؤثر على ضخ المحصول محليًا.

الخسائر كانت السبب في عزوف المزارعين

وأوضح نقيب الفلاحين الزراعيين لـ «فيتو» أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار البصل يرجع إلى تراجع المساحة المنزرعة هذا العام بسبب الخسائر التي تكبدها المزارعون العام الماضي لكثرة الإنتاج، حيث اضطر الفلاحون إلى بيع البصل بأقل من تكلفة زراعته «برخص التراب»، فعزف الفلاحون عن زراعة البصل العام الجاري، لتتقلص المساحات المنزرعة بصل خلال هذا العام إلى أقل من الربع، وعليه قل المعروض في الأسواق، الذي كانت نتيجته الطبيعة ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب.

وتوقع نقيب الفلاحين الزراعيين، تصاعد أزمة ارتفاع أسعار البصل، بارتفاعات جديدة في الأسعار، معللًا سبب توقعه، إلى ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي أدى إلى سرعة تلف البصل، حيث إن البصل من المحاصيل التي لا يتم تخزينها في الثلاجات، بل يتم تخزين المحصول في أجران.

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