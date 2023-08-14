الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الزراعة: انخفاض سعر كيلو البصل لـ10 جنيهات في ديسمبر، وهذا سبب الأزمة (فيديو)

أسعار البصل، فيتو
أسعار البصل، فيتو

أسعار البصل، قال محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة: إن السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار البصل هذا العام يرجع إلى تراجع المساحات المنزرعة.

السبب وراء ارتفاع أسعار البصل

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة “المحور”، إلى أن سعر كيلو البصل العام الماضي كان 90 قرشا بسبب كثرة المعروض، وهذا مثل خسائر بالنسبة للمزارع ما جعله لا يفكر في زراعة نفس المحصول هذا العام لتتراجع المساحات المنزرعة ويقل المعروض، وهذا ما أدى إلى ارتفاعه لـ30 جنيها للكيلو، وأكثر من ذلك.
 

Advertisements

الزراعات التعاقدية

وأشار إلى أن البصل لم يدخل حتى الآن ضمن الزراعات التعاقدية التي تشمل محاصيل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس.
 

توازن سوق الخضروات 

وتابع: عندما تطبق الزراعات التعاقدية على كل المحاصيل سيكون هناك توازن ما بين العرض والطلب وإتاحة كميات للتصدير أيضا.

 

موعد انخفاض أسعار البصل

وأكد: أنه مع دخول انتاج البصل الخاص بمحافظة سوهاج وبعض محافظات الصعيد في نوفمبر وديسمبر المقبلين من المتوقع انخفاض سعر الكيلو ما بين 8 و10 جنيهات.

هل تشهد الأسواق ارتفاعات جديدة في أسعار البصل أم يتجه المنحنى السعري نحو الانخفاض؟

توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار البصل لهذه الأسباب

 

أسعار البصل في الأسواق، وسجلت أسعار البصل انخفاضًا طفيفًا في الأسواق، بنحو جنيه في سوق الجملة، فيما تراوحت أسعار البصل في أسواق التجزئة من 22 جنيهًا حتى 27.5 جنيه، سواء البصل الأبيض أو الأحمر، فهل تشهد الأسواق انخفاضات جديدة في أسعار البصل خلال الفترة المقبلة، أم مزيد من الارتفاعات؟

 

أسباب ارتفاع أسعار البصل ليس سببه توجيه المحصول إلى التصدير 

يقول محمد عبد الستار نقيب الفلاحين الزراعيين، إن أسعار البصل ارتفعت في الأسواق ليس بسبب توجيه المحصول إلى التصدير، فلا يتم تصدير  الفائض عن الاحتياج، موضحًا أن ما يقال عن إن تصدير البصل هو سبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي ليس صحيحا حيث إن المخصص للتصدير له مزارع خاصة ولا يؤثر على ضخ المحصول محليًا.

الخسائر كانت السبب في عزوف المزارعين 

وأوضح نقيب الفلاحين الزراعيين لـ «فيتو» أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار البصل يرجع إلى تراجع المساحة المنزرعة هذا العام بسبب الخسائر التي تكبدها المزارعون العام الماضي لكثرة الإنتاج، حيث اضطر الفلاحون إلى بيع البصل بأقل من تكلفة زراعته «برخص التراب»، فعزف الفلاحون عن زراعة البصل العام الجاري، لتتقلص المساحات المنزرعة بصل خلال هذا العام إلى أقل من الربع، وعليه قل المعروض في الأسواق، الذي كانت نتيجته الطبيعة ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب.
وتوقع نقيب الفلاحين الزراعيين، تصاعد أزمة ارتفاع أسعار البصل، بارتفاعات جديدة في الأسعار، معللًا سبب توقعه، إلى ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي أدى إلى سرعة تلف البصل، حيث إن البصل من المحاصيل التي لا يتم تخزينها في الثلاجات، بل يتم تخزين المحصول في أجران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الزراعة اسعار البصل اسعار البصل اليوم سعر كيلو البصل ارتفاع أسعار البصل ازمة ارتفاع اسعار البصل محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة

مواد متعلقة

شعبة الخضروات والفاكهة تكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم والبصل (فيديو)

هل تشهد الأسواق ارتفاعات جديدة في أسعار البصل أم يتجه المنحنى السعري نحو الانخفاض؟

توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار البصل لهذه الأسباب

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الدخان يفجر مفاجأة صادمة بعد زيادة إنتاج السجائر (فيديو)

روبي كين موجها رسالة لـ محمد صلاح: اجلس واصمت

ألقى الشريط اللاصق بعصبية، محمد صلاح يغادر الملعب بغضب غير معهود (فيديو)

جريمة بشعة بسبب الميراث، شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة في مصرع 3 وإصابة 12 شخصا

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي وأفشة يرحب

احتضن ابنه وماتا معا، وآخر ألقى طفله وزوجته من الطابق الثالث، مشاهد مأساوية في حريق عين شمس

ضحايا حادث كفر شكر، جنازة مهيبة لتشييع جثامين 5 شباب من أسرة واحدة بالدقهلية

حقيقية مفاوضات الأهلي مع آدمز ومصطفى أشرف

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاع كبير في جرائم سرقة السيارات بالمكسيك خلال النصف الأول من 2023

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

علماء يبتكرون بلاستيك من الذباب الأسود

دراسة: الشباب في إسبانيا عاجزون عن العيش باستقلالية قبل الثلاثين‎

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 13-8-2023

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

انخفاض سعر الدينار الكويتي مساء اليوم في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

ما حكم المسح على القبر وتقبيله؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية