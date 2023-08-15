هل ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق، شعبة الحاصلات الزراعية تكشف توقعاتها

البقوليات وجبة رئيسية على مائدة المصريين، باختلاف أنواعها، بدءًا من الفول الطبق الرئيسي على مائدة الإفطار لمعظم المصريين، وحتى العدس وجبة المصريين المفضلة في الشتاء.

قائمة البقوليات والحبوب والحاصلات الزراعية التي يقبل المصريون على تناولها كبيرة وتحفل بالعديد من الأصناف، على رأسها الحمص والترمس والفاصوليا البيضاء والحمراء، فضلًا عن البرغل وذرة الفشار وقمح البليلة.

أسعار البقوليات في الأسواق، فيتو

مواسم يرتفع فيها استهلاك المصريين من البقوليات

ويتزايد استهلاك المصريين من البقوليات في بعض المواسم الرئيسية مثل شهر رمضان المبارك، وأثناء العام الدراسي، الذي تتنوع فيه الوجبات على مائدة الإفطار أو السندوتشات التي منها سندوتش الفول، فضلًا عن سلطات الفاصوليا البيضاء والحمراء.

حالة أسواق البقوليات والحاصلات الزراعية

فما هي حالة أسواق قطاع البقوليات والحاصلات الزراعية، وهل هناك تحركات سعرية في أسعار البقوليات في الفترة الحالية، وما هي التوقعات المستقبلية لأسعار؟

أسعار البقوليات في الأسواق، فيتو

أسعار البقوليات مستقرة في الأسواق

يقول أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية، بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، إن أسعار البقوليات بأنواعها مستقرة في الأسواق دون تحركات سعرية منذ فترة كبيرة، وذلك بفضل زيادة المعروض من البقوليات في الأسواق، سواء المستوردة أو المحلية.

أسباب زيادة الكميات المطروحة من البقوليات في الأسواق

وأضاف «إدريس» في تصريح لـ «فيتو» أنه يوجد وفرة في المعروض من البقوليات بسبب زيادة الكميات المنتجة من البقول والحاصلات الزراعية، حيث شهدت مواسم الحصاد خلال العام وفرة في المحصول من البقوليات المنتجة محليًّا، وأيضًا تسهيلات من جهة الحكومة لتيسير الإفراج الجمركي عن أصناف البقوليات.

هل تشهد أسعار البقوليات ارتفاعًا في الفترة المقبلة؟

وعن توقعاته المستقبلية وهل تشهد الأسواق تحركات سعرية في أسعار البقوليات خلال الفترة المقبلة، أوضح «إدريس» أن البقوليات مثل أي سلعة تحكمها قاعدة العرض والطلب، وطالما الكميات المطروحة في الأسواق تتناسب مع طلبات الشراء فإن الأسعار ستظل مستقرة.

أحمد الباشا إدريس رئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية ، فيتو

أسعار البقوليات والحاصلات الزراعية في الأسواق

وفي نفس السياق؛ تنشر «فيتو» في السطور التالية: أسعار البقوليات وبعض الحاصلات الزراعية، ومنها سعر العدس، سعر الفول، سعر الترمس، سعر الفاصوليا، أسعار اللوبيا، أسعار الحمص، أسعار البرغل، فضلًا عن سعر الأرز إضافة إلى أسعار ذرة الفشار.

البداية عن أسعار البقوليات والحاصلات الزراعية في محلات العطارة وفي الأسواق التي جاءت أسعارها كالتالي:

أسعار الأرز السائب في الأسواق

سجل متوسط سعر الأرز السائب نحو 26.4 جنيه، ليتراوح سعر كيلو الأرز السائب من 20 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر كيلو أرز سائب نحو 15 جنيهًا في منافذ بيع السلع الغذائية، وأعلى سعر للكيلو الأرز 25 جنيهًا في المنافذ.

أسعار الأرز في الأسواق، فيتو

سعر الفول السائب في الأسواق

وسجل متوسط سعر الفول السائب نحو 37.2 جنيه، ليتراوح سعر كيلو الفول سائب من 28 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر كيلو فول سائب نحو 20.7 جنيه في المنافذ بيع السلع الغذائية، وأعلى سعر لكيلو الفول سائب نحو 28.8 جنيه في المنافذ.

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أسعار الفول المعبأ في الأسواق

وسجل متوسط سعر الفول المعبأ نحو 36.4 جنيه، ليتراوح سعر كيلو فول معبأ من 10 جنيهات إلى 50 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 22.5 جنيه في منافذ بيع السلع الغذائية، وأعلى سعر لكيلو الفول المعبأ نحو 37 جنيهًا في المنافذ.

أسعار الفول في الأسواق، فيتو

أسعار الفول معبأ مجروش في الأسواق

وفيما يخص أسعار الفول معبأ مجروش، بلغ متوسط سعر الفول معبأ مجروش نحو 34.4 جنيه، ليتراوح سعر كيلو الفول معبأ مجروش من 15 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر الفول معبأ مجروش نحو 20.29 جنيه في بيع منافذ السلع الغذائية، وأعلى سعر لكيلو الفول معبأ مجروش نحو 31 جنيهًا.

أسعار العدس المعبأ في الأسواق

أما العدس المعبأ، بلغ متوسط سعر العدس المعبأ نحو 45.2 جنيه، ليتراوح سعر كيلو العدس المعبأ من 28 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، فيما سجل متوسط سعر كيلو عدس معبأ نحو 24.4 جنيه في منافذ بيع السلع الغذائية، وأعلى سعر لكيلو العدس المعبأ نحو 48 جنيهًا في المنافذ.

أسعار العدس في الأسواق، فيتو

سعر العدس الأصفر في الأسواق

وسجل متوسط سعر عدس أصفر معبأ نحو 45.4 جنيه، ليتراوح سعر كيلو العدس أصفر معبأ من 20 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر كيلو عدس أصفر معبأ نحو 25.1 جنيه، وأعلى سعر لكيلو العدس الأصفر معبأ نحو 41.7 جنيه في المنافذ.

أسعار السمسم الأبيض في الأسواق

وعن أسعار السمسم الأبيض في الأسواق، سجل متوسط سعر السمسم الأبيض في الأسواق نحو 118 جنيهًا، ليتراوح سعر كيلو سمسم أبيض من 40 إلى 150 جنيهًا.

أسعار البقوليات في السلاسل الغذائية، فيتو

أسعار البقوليات في السلاسل الغذائية

وعن أسعار البقوليات في السلاسل الغذائية، سجلت عبوة ذرة فشار وزن 500 جرام نحو 37.10 جنيه، عبوة عدس بجبة وزن 500 جرام نحو 21.45 جنيه، عبوة عدس أصفر وزن 500 جرام بسعر 24.95 جنيه، عبوة فريك وزن 500 جرام بسعر 46.10 جنيه، عبوة لوبيا وزن 500 جرام بسعر 24.45 جنيه.

نصف كيلو فول مصري بسعر 44.40 جنيه في السلاسل الغذائية

وبلغ سعر فول عبوة وزن 500 جرام نحو 18.45 جنيه، عبوة حمص وزن 500 جرام بسعر 52.55 جنيه، عبوة ترمس وزن 500 جرام بسعر 36.25 جنيه، عدس أصفر بسعر 14.99 جنيه، عدس أصفر وزن 500 جرام بسعر 39.10 جنيه، فول مصري معبأ فاخر وزن 500 جرام بسعر 44.40 جنيه، عبوة بليلة قمح وزن 250 جرامًا نحو 9.99 جنيه.

نصف كيلو عدس صحيح بسعر 35.35 جنيه في السلاسل الغذائية

وبلغ سعر عبوة برغل وزن 500 جرام نحو 43.10 جنيه، عبوة قمح وزن 500 جرام بسعر 33.30 جنيه، عبوة فول تدميس وزن 500 جرام بسعر 24.25 جنيه، عبوة عدس بجبة وزن 250 جرامًا بسعر 26 جنيهًا، عبوة عدس كامل وزن 500 جرام بسعر 35.35 جنيه، فول مطحون بسعر 12.49 جنيه، قمح مبشور وزن 500 جرام بسعر 18.85 جنيه.

أسعار البقوليات في الأسواق، فيتو

كيلو ترمس معبأ فاخر بسعر 77 جنيهًا في السلاسل الغذائية

وبلغ سعر عبوة فول تدميس إنجليزي وزن 250 جرامًا نحو 11.24 جنيه، عبوة فاصوليا بيضاء وزن 500 جرام بسعر 23.25 جنيه، عبوة برغل مطحون وزن 250 جرامًا بسعر 9.99 جنيه، فاصوليا حمراء وزن 250 جرامًا بسعر 18.74 جنيه، عبوة فول مدشوش وزن 500 جرام بسعر 34.15 جنيه، سمسم محمص وزن 250 جرامًا بسعر 64.99 جنيه، كيلو ترمس معبأ فاخر بسعر 77 جنيهًا.

كيلو حمص معبأ فاخر بسعر 137.20 جنيه في السلاسل الغذائية

وسجل سعر فريك بلدي وزن 500 جرام نحو 35.65 جنيه، كيلو فول صحيح معبأ فاخر بسعر 68.60 جنيه، كيلو عدس أحمر معبأ فاخر بسعر 86.15 جنيه، كيلو فاصوليا بيضاء معبأ فاخر بسعر 91 جنيهًا، كيلو حمص معبأ فاخر بسعر 137.20 جنيه.