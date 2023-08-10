رحلة التضخم في مصر خلال الـ 7 شهور الأولى من 2023

التضخم في مصر، ينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي، وطبقا للتقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ، والذي أشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (181.1) نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر يونيو 2023.



ما هو معنى التضخم؟

والتضخم يعد أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة. وتستعرض فـيتـو رحلة التضخم فى مصر خلال النصف الاول من عام 2023 كالتالى:

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جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 4.9% لشهر يناير 2023 والسنوى يصل الى 26.5%



بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (150.6) نقطة لشهر يناير 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر 2022.وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (26.5%) لشهر يناير 2023 مقابل (8.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.

اسباب ارتفاع التضخم خلال يناير

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (20.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (10.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (7.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (10.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (3.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (4.1%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (4.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (8.2%).



جهاز الإحصاء: معدل التضخم الشهرى يسجل (7.1%) شهر فبراير 2023 والسنوي يصل إلى 32.9%

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (161.3) نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (7.1%) عن شهر يناير 2023.وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (32.9%) لشهر فبراير 2023 مقابل (10.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.



أسباب ارتفاع التضخم خلال فبراير

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (29.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (10.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.2%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (2.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (18.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (6.3%).







"الإحصاء": التضخم الشهري يرتفع 3.2% خلال مارس.. والسنوي يصل إلى 33.9%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم /الاثنين/، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (التضخم) لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3.2% على أساس شهري مقارنة بشهر فبراير السابق، وسجل 166.5 نقطة.. كما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مارس إلى 33.9% مقابل 12.1% لنفس الشهر من العام السابق 2022.

أسباب ارتفاع التضخم خلال مارس

وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم على أساس شهري خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير السابق إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.3%، بسبب زيادة أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، ومجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%.

كما ارتفعت أقسام المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%، والملابس والأحذية بنسبة 1.7%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.7%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.8%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.4%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 2.5%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 1.5%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 4.6%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.8%.

جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى (1.8%) لشهر أبريل 2023 والسنوى يصل الى 31%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (169.6) نقطة لشهر ابريل 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (1.8%) عن شهر مارس 2023. وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (31.5%) لشهر ابريل 2023 مقابل (14.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.





أسباب ارتفاع التضخم خلال أبريل

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (7.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (3.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.1%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (4.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.0%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.9%).



الإحصاء: التضخم يرتفع بنسبة 2.7% في مايو على أساس شهري وإلى 33.7% على أساس سنوي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم) بنسبة 2.7% في شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل، وسجل 174.1 نقطة، كما ارتفاع التضخم على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية إلى 33.7% مقابل 15.3% لنفس الشهر من العام السابق.

أسباب ارتفاع التضخم خلال مايو

وأرجع جهاز الإحصاء، ارتفاع التضخم على أساس شهري في مايو، إلى زيادة الأقسام المكونة للمؤشر، حيث ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 4.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.8%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.7%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.9%، والفاكهة بنسبة 4.6%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 12.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 3.7%.

وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 5.0%، وقسم الملابس والاحذية بنسبة 2.2%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.8%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.0%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 4.0%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 2.1%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 3.7%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.7%.

وبشأن أسباب ارتفاع التضخم في مايو على أساس سنوي إلى 33.7%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ذكر جهاز الإحصاء، أن ذلك يعود إلى زيادة قسم الطعام والمشروبات بنسبة 58.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 65.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 87.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 67.7%، والزيوت والدهون بنسبة 32.6%، والفاكهة بنسبة 15.6%، والخضروات بنسبة 26.7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 34.8%.

كما ارتفعت قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 23.2%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 22.2%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 38.8%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 18.0% وقسم النقل والمواصلات بنسبة 25.1%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.3%.

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري 2% لشهر يونيو 2023 والسنوى يسجل 36,8%

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (177.6) نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر مايو 2023.

معدل التضخم السنوي

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (36.8%) لشهر يونيو 2023 مقابل (14.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أسباب ارتفاع التضخم

أشار التقرير إلى أن أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

ارتفاع معدل التضخم الشهري (2.0%) لشهر يوليو 2023 والسنوي يقفز إلى 38.2%

كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (181.1) نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر يونيو 2023.



اسباب ارتفاع التضخم

ترجع أهم أسباب التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (6.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)،، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (38.2%) لشهر يوليو 2023 مقابل (14.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار

التضخم في مصر، التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر في قدرة القدرة الشرائية للمواطنين فى تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

كيف يتم قياس معدلات التضخم؟

ويتم حساب “التضخم الشهري” من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له، بينما يتم قياس معدل “التضخم السنوي” من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.

الجهة المسؤولة عن قياس التضخم

يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بقياس معدل التضخم

طريقة حساب التضخم

يتم الحساب من خلال نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.

ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكھة.

ويعتبر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم قیاسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئیسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.

ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلى تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلــي توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغیرات الحــــادة في التضخم.